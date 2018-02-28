Эксперты выбрали топ-20 городов, которые стоит посетить весной

Британское издание The Telegraph составило топ-20 городов, которые стоит посетить этой весной. Подробный рейтинг опубликован на сайте издания.
Лидером весенних каникул назван Париж. Британцы отмечают, что французская столица будто специально спроектирована для наслаждения наступающим временем года, пишет turizm.ru. Туристам советуют за весенним настроением отправиться в сад Тюильри в самом центре Парижа и в сады Музея Родена недалеко от Дома Инвалидов. На второй строчке рейтинга находится Амстердам. Апрель – отличный месяц, чтобы посетить знаменитый парк Кёкенхоф и увидеть самые потрясающие на европейском континенте поля тюльпанов.
Еще одним вариантом весенней поездки является Прага. В чешской столице обязательно нужно отправиться на Петрин Холм, поднимающийся над районом Мала Страна. Именно это место способно порадовать полным отсутствием городского шума и цветущими вишнями. Замыкают первую пятерку шотландская столица Эдинбург и норвежский Осло.
Попал в топ-20 и российский Санкт-Петербург. Он разместился на 11 позиции. Британцы отмечают, что северная столица весной не менее прекрасна, чем во время белых ночей. Особенно туристам должны запомниться прогулки вдоль Невы, а также питерские дворцы, утопающие в свежей зелени.
В список лучших весенних направлений также вошли Копенгаген, Милан, Флоренция, мальтийская столица Валлетта, испанская Валенсия. Кроме того, британцы рекомендуют отправиться в путешествие в Иерусалим, Дубай, Пальму-де-Майорка, Лиссабон и Нью-Йорк.