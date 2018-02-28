Эксперты выбрали топ-20 городов, которые стоит посетить весной

Лидером весенних каникул назван Париж. Британцы отмечают, что французская столица будто специально спроектирована для наслаждения наступающим временем года, пишет turizm.ru. Туристам советуют за весенним настроением отправиться в сад Тюильри в самом центре Парижа и в сады Музея Родена недалеко от Дома Инвалидов. На второй строчке рейтинга находится Амстердам. Апрель – отличный месяц, чтобы посетить знаменитый парк Кёкенхоф и увидеть самые потрясающие на европейском континенте поля тюльпанов.

Еще одним вариантом весенней поездки является Прага. В чешской столице обязательно нужно отправиться на Петрин Холм, поднимающийся над районом Мала Страна. Именно это место способно порадовать полным отсутствием городского шума и цветущими вишнями. Замыкают первую пятерку шотландская столица Эдинбург и норвежский Осло.

Попал в топ-20 и российский Санкт-Петербург. Он разместился на 11 позиции. Британцы отмечают, что северная столица весной не менее прекрасна, чем во время белых ночей. Особенно туристам должны запомниться прогулки вдоль Невы, а также питерские дворцы, утопающие в свежей зелени.