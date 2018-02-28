четверг, 1 марта 2018 г.
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Из-за морозов эстонский футбольный чемпионат стартует в манеже

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Крытый футбольный зал в Лиллекюла.

ФОТО: Eesti Jalgpalli Liit / Facebook

После отмены из-за минусовых температур запланированных матчей первых туров, назначенных на прошлые выходные и начало этой недели, эстонские высшие лиги все-таки начнут сезон 2018 года в первые дни весны.

Первыми в футбольном холле ЭФС выйдут на поле дубли Флоры и Левадии. Их игра на первенство Первой лиги состоится уже завтра. А в субботу-воскресенье в футбольном холле пройдут сразу четыре матча Премиум Лиги: "Флора" - "Тулевик", ФКИ "Левадия" - "Пайде", "Калев" - "Таммека" , "Нымме Калью" - "Вапрус". Единственной встречей, которая состоится в запланированном месте, станет встреча ФК "Курессааре" и "Нарва-Транса", на городском стадионе Курессааре в субботу, в 13.00.

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