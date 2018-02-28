Из-за морозов эстонский футбольный чемпионат стартует в манеже

Первыми в футбольном холле ЭФС выйдут на поле дубли Флоры и Левадии. Их игра на первенство Первой лиги состоится уже завтра. А в субботу-воскресенье в футбольном холле пройдут сразу четыре матча Премиум Лиги: "Флора" - "Тулевик", ФКИ "Левадия" - "Пайде", "Калев" - "Таммека" , "Нымме Калью" - "Вапрус". Единственной встречей, которая состоится в запланированном месте, станет встреча ФК "Курессааре" и "Нарва-Транса", на городском стадионе Курессааре в субботу, в 13.00.