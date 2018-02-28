ЕС представил проект соглашения о Брекзите

«Если мы хотим, чтобы эти переговоры были успешными, нам следует ускорить темпы», - сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

120-страничный документ, по которому продолжатся обсуждения и который может существенно измениться в течение года, касается успехов, достигнутых сторонами. Он станет базой для соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

ЕС и Великобритания в декабре прошлого года достигли предварительного соглашения по условиям Брекзита и сейчас обсуждают следующий за Брекзитом переходный период. Три главных темы переговоров по Брекзиту — счет за выход Великобритании, ирландская граница и права граждан ЕС и Великобритании после Брекзита. До сих пор не приняты важные решения, особенно по вопросу ирландской границы.