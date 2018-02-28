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В Эстонии 45 000 человек в год страдают без врачебной помощи

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Депрессия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mitar gavric/PhanterMedia/Scanpix

Портал душевного здоровья Peaasi.ee приглашает более 30 000 тысяч человек поучаствовать в информационной компании "Черный снег", чтобы помочь страдающим депрессией людям получить помощь, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Организаторы предлагают пройти тесты на депрессию, чтобы инициировать более широкое обсуждение тем, связанных с психическим здоровьем. В тестировании участвуют уже более 30 частных и государственных предприятий, результаты тестов станут известны в марте.

"Депрессией в Эстонии страдает каждый пятый-шестой человек из ста, диагностировано это заболевание более чем у 70 000 человек", - сказал специалист по коммуникациям компании "Черный снег" Мартин Валлимяэ.

По его словам, депрессия - серьезный фактор суицида. "Депрессия - излечимая болезнь, однако без профессиональной помощи остаются 45 000 человек в год. Это напрямую влияет на жизнь и здоровье этих людей, а также - их близких и коллег", - отметил Валлимяэ.

"Депрессия напрямую негативно влияет на экономику Эстонии, согласно прогнозам, депрессия и другие психические расстройства - одна из причин нехватки на рынке труда. Среди экономически неактивных людей показатели депресси выше в пять раз", - добавил Валлимяэ.

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