В Эстонии 45 000 человек в год страдают без врачебной помощи

Организаторы предлагают пройти тесты на депрессию, чтобы инициировать более широкое обсуждение тем, связанных с психическим здоровьем. В тестировании участвуют уже более 30 частных и государственных предприятий, результаты тестов станут известны в марте.

"Депрессией в Эстонии страдает каждый пятый-шестой человек из ста, диагностировано это заболевание более чем у 70 000 человек", - сказал специалист по коммуникациям компании "Черный снег" Мартин Валлимяэ.

По его словам, депрессия - серьезный фактор суицида. "Депрессия - излечимая болезнь, однако без профессиональной помощи остаются 45 000 человек в год. Это напрямую влияет на жизнь и здоровье этих людей, а также - их близких и коллег", - отметил Валлимяэ.