Лийза Пакоста усмотрела неравноправие в концерте на 8 марта в Нарве

В Нарве в преддверии 8 марта состоится праздничный концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, билеты на который для женщин будут бесплатными, а для мужчин - платными. Уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста считает такое гендерное разделение незаконным, передает Rus.err.
"Это все равно, что мужчина в магазине платил бы за хлеб 2 евро, а женщина 1 евро или в художественной школе с мальчиков брали бы плату в 40 евро, а для девочек обучение было бы бесплатным", - написала Пакоста, добавив, что продажа товаров и услуг по разным ценам для мужчин и женщин запрещена. По словам Пакосты, городские власти сами должны исправить свою ошибку.
Кроме этого, Пакоста добавила, что мужчина, купивший билет на этот концерт, может потребовать возврата денег у муниципалитета и, теоретически, возмещения морального ущерба в суде, если муниципалитет откажется возвращать деньги, также он может пожаловаться в полицию - тогда городу грозит штраф.