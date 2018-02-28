Лийза Пакоста усмотрела неравноправие в концерте на 8 марта в Нарве

"Это все равно, что мужчина в магазине платил бы за хлеб 2 евро, а женщина 1 евро или в художественной школе с мальчиков брали бы плату в 40 евро, а для девочек обучение было бы бесплатным", - написала Пакоста, добавив, что продажа товаров и услуг по разным ценам для мужчин и женщин запрещена. По словам Пакосты, городские власти сами должны исправить свою ошибку.