Скандал с песней об убийстве русских: Силы обороны выступили с опровержением

21 февраля солдаты срочной службы роты штаба и связи 1-й пехотной бригады получили задание найти новую строевую песню для своей роты. Сержанты из числа солдат срочной службы выбрали песню, которая понравилась не всем. У каждого солдата есть право обратиться к своему непосредственному командиру, этим правом воспользовался один солдат. 22 февраля командир роты решил, что такая версия песни не подходит для исполнения в силах обороны. На этом вопрос был исчерпан.

Строевые песни в 1-й пехотной бригаде утверждаются командиром бригады. «Песни лесных братьев» в её первоначальном варианте в числе утверждённых песен нет. Строевые песни призваны объединять сослуживцев и прививать им любовь к родине. В Силах обороны Эстонии плечом к плечу служат лояльные граждане разных национальностей. Поэтому в сборнике солдатских песен 2005 года присутствует современная версия этой песни, посыл которой остаётся прежним – борьба за независимость Эстонии и сопротивление оккупации.

Силы обороны Эстонии глубоко ценят борьбу за независимость Эстонии во все времена.