«У нас есть важная информация»: Настя Рыбка и Лесли, сидя в тайской тюрьме, просят убежища в США

В обращении Лесли, которое доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал в посольство США в Бангкоке, говорится, что секс-гуру и его верная спутница «сбежали» в Таиланд из-за резонанса вокруг расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором фигурировали Дерипаска и Приходько.

«Мы просим о политическом убежище, помощи и защите - как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация и мы очень рискуем своими жизнями», - цитирует письмо телеканал «Дождь».

По словам Лесли, у них есть фото-, видео- и аудиодоказательства «преступлений российского правительства». Они готовы передать эти материалы США в обмен на помощь.

Кириллов, Вашукевич и другие организаторы секс-тренинга были задержаны в Паттайе 26 февраля. Настя Рыбка ведет в Instagram подробный репортаж о своих приключениях за решеткой. Она утверждает, что потратила все деньги на внесение залога, после чего ее и Лесли выпустили из-под стражи, однако затем (якобы из-за вмешательства ФСБ) опять забрали в тюрьму. «Нас снова перевозят в другую тюрьму. В Бангкок. Это уже третья тюрьма. После „выхода“ под залог», - написала Рыбка в Instagram 28 февраля.

Американская пресса уже обратила внимание на злоключения Рыбки в Таиланде, так как она еще 27 февраля опубликовала обращение, в котором обещала рассказать о вмешательстве России в выборы США. Однако она не представила никаких доказательств в подтверждение того, что может предложить новую информацию, связанную с расследованием российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, отмечает The Washington Post (перевод сайта InoPressa).