Western Digital показала самую быструю microSD-карту на 400 Гб

«Современные потребители ожидают, что их опыт работы с мобильными устройствами будет постоянно совершенствоваться. Благодаря нашей технологии 3D NAND мы расширяем границы инноваций, позволяя потребителям создавать насыщенный контент и пользоваться им на своих устройствах. Компетенции в области флеш-памяти и электроники microSD-карт позволяют нам добиться исключительной производительности устройств. Появление новой революционной microSD-карты SanDisk является еще одним подтверждением того, что корпорация Western Digital стремится создавать более современные и передовые решения, обеспечивающие условия для развития данных», — рассказал Джим Уэлш, старший вице-президент и генеральный управляющий подразделения Client Solutions в корпорации Western Digital.

Новая microSD-карта памяти SanDisk Extreme UHS-I на 400 ГБ позволяет передавать данные на скорости до 160 Мб/с, что на 50% быстрее нынешнего поколения. Она будет соответствовать спецификациям A2 для быстрого запуска мобильных приложений, пишет 4pda.ru .

Кроме того, Western Digital показала новую платформу, которая будет использоваться в картах флеш-памяти будущего и продемонстрировала SD-карту с поддержкой PCIe. По заверениям компании, внедрение этой технологии позволит сделать процесс чтения файлов быстрее, чем это возможно на современных платформах. Это необходимо для приложений, которые используют контент в высоком разрешении, например, для создания сверхзамедленного видео, серийной съемки RAW-файлов, а также записи и воспроизведения видео в формате 8K.