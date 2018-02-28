Отверженные, но не сдавшиеся

Схватка у постели умирающей Фантины (Эле Миллистфер): Жавер (Тамар Нугис) против Жана Вальжана (Микк Саар). ФОТО: Марис Савик / архив Vanemuine

Другие образы в эстонском исполнении кажутся чуть сглаженными, лишенными французского темперамента. В случае с Жаном Вальжаном это еще можно списать на то, что его духовные поиски по необходимости даны в мюзикле пунктиром. Жавер у Тамара Нугиса получился выразительным благодаря скорее костюмам – в какой-то момент он появляется в очень стильном плаще и высоком котелке, несколько ломая образ сухого полицейского, всю жизнь положившего на обеспечение торжества законности и забывшего о милосердии. Чуть более задевает отсутствие страстности в революционерах – в том числе в Анжольрасе (Расмус Кулль); все-таки гимн «Слышите, как поет народ?» стоит исполнять так, чтобы всему залу захотелось вскочить и в едином порыве запеть вместе с артистами.

Мариус (Каарел Тарго) здесь простоват и, пожалуй, слишком инфантилен – то есть составляет идеальную пару с Козеттой (Мария Листра); не очень понятно, как его такого могла полюбить сорванец Эпонина (Кярт Антон), еще одна крайне удачная роль этой инкарнации мюзикла. Когда Эпонина, умирая на баррикаде, поет знаменитую прощальную песню «Капельки дождя», слезы и правда выступают на глазах.

Люди как часть колеса

В целом, однако, ни сюжет, ни исполнение особых сюрпризов преподнести не могут – то и другое вполне отвечает ожиданиям, что уже можно занести в безусловный актив постановки. Главный сюрприз тут – сценография, та область, в которой художник Кармо Менде смог хоть немного разгуляться. Все события в буквальном смысле слова вертятся вокруг гигантского колеса, положенного плашмя в центр сцены. Временами половина этого колеса встает перпендикулярно, образуя баррикаду или мост, с которого прыгает, кончая с собой, столкнувшийся с милосердием Жавер. Иногда всё колесо плавно поднимается под потолок, и тогда идущий сквозь него свет образует на сцене удивительные тени, в которых угадывается глаз Бога, внимательно наблюдающего за всем, что происходит внизу, на бренной земле. В самой первой сцене колесо – тюремный снаряд, который крутят каторжники, среди них – и Жан Вальжан, «номер 24601».

Конец первого акта: «Еще один день» – многослойная песня, требующая от артистов слаженности, которую участники постановки Vanemuine демонстрируют без особого напряжения. ФОТО: Марис Савик / архив Vanemuine

Символика колеса по меньшей мере двойственна. С одной стороны, это символ порабощения и отверженности, с которыми борются герои романа Гюго: колеса несвободы, неравенства, небратства. По большому счету это вообще наша пагубная реальность, к которой прикованы несчастные мы: колесо сансары, символ несправедливости даже не земной, но космической, всеобщей, нерушимой.

Революционерам удается на время сломать ненавистный механизм угнетения, построить из него баррикаду, но революции скоротечны – и реальность быстро возвращается на круги своя. В одной из последних сцен гости на свадьбе Мариуса и Козетты, где физически никакого колеса, конечно, нет, под водительством четы Тенардье сами начинают водить хоровод, и ты понимаешь, что быть частью колеса – добрая воля этих людей, увы и увы. «Мы вовсе не врачи, мы боль», – как сказал однажды русский революционер, на которого события 1832 года произвели огромное впечатление.

С другой стороны, колесо, как уже сказано, символизирует Бога, вышнюю справедливость, к которой можно стремиться – но которая полноценно достижима где-то за гранью материального бытия, за гробом, там, куда уходит в финале Жан Вальжан, там, где встречают его Фантина, Эпонина и товарищи Мариуса. В этой посмертной утопии, звучит всё та же революционная «Слышите, как поет народ?» – и обычно развевается все-таки красный флаг