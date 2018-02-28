Ледокол начал путь в порт Силламяэ

Ледокол Botnica работал уже около недели и с 1 марта на некоторое время останется в порту для пополнения запасов топлива и смены судовой команды, передает Rus.err.

К настоящему времени практически весь Финский залив к востоку от линии Таллинн-Хельсинки покрыт льдом, и всем судам нужна помощь ледокола.