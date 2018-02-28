Ледокол начал путь в порт Силламяэ
28 февраля 2018 г., 17:57
Ледокол Tarmo в среду, 28 февраля, начал свой путь из столичного порта Хундипеа в порт Силламяэ, поскольку работавший там до сих пор ледокол Botnica должен провести несколько дней в порту.
Ледокол Botnica работал уже около недели и с 1 марта на некоторое время останется в порту для пополнения запасов топлива и смены судовой команды, передает Rus.err.
К настоящему времени практически весь Финский залив к востоку от линии Таллинн-Хельсинки покрыт льдом, и всем судам нужна помощь ледокола.
Ледокольные работы продолжаются и в Пярнуском заливе. Департамент водных путей надеется, что ледокол EVA-316 начнет работать в ближайшие дни, необходимые запасные части уже прибыли, в настоящее время они устанавливаются.