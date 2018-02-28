Агенство окружающей среды: ни в коем случае не бросайте объедки вблизи жилых зданий

«Свободно доступные остатки пищи или животноводства — это то, что преимущественно приманивает к домохозяйствам молодых волков», — сказал главный специалист отдела живой природы агентства окружающей среды Пеэп Мяннил, ссылаясь на сообщение Общества охотников Эстонии (EJS).

В последнее время к EJS обращаются с вопросами о том, как себя вести с дикими животными и как отпугнуть волков.

«Этот год в общих чертах мало отличается от прошлых лет, волков всегда то там, то сям видели поблизости от населенных пунктов», — сказал Мяннил. С января по февраль у волков гон, в это время молодые и старые особи склонны активнее бродить по окрестностям. «В этом году их чаще всего замечают в Ляэнемаа, где в прошлом году прирост волков был очень высоким. Смелее обычного себя ведут как правило молодые волки, моложе одного года, которые по той или иной причине временно или насовсем остались без родителей», — сказал он.

По словам Мяннила, волчата не привыкли бояться человека, поэтому они подходят близко к зданиям в надежде найти выброшенную еду. «Поскольку волчата, как правило, еще не умеют резать добычу, они не представляют особенно опасности для домашнего скота», — сказал Мяннил. Он добавил, что в нынешних условиях волки не представляют для человека никакой опасности, но к диким животным ни в коем случае не стоит относиться с чрезмерным доверием.