Ратас встретился с руководством МИД

«Наши дипломаты являются передовой линией Эстонии в мире, их повседневная работа заключается в защите наших интересов и тем самым в обеспечении мира и безопасности нашего государства, - передал пресс-секретарь МИД слова Ратаса. - Мы не должны ни на минуту недооценивать роль дипломатии в обеспечении стабильной и благоприятной для Эстонии среды и во вкладе в международную безопасность. Я также жду от МИД решительных действий по развитию экономических связей и защите экономических интересов. Я от всей души благодарю всех сотрудников Министерства иностранных дел за их ежедневный вклад».

Ратас также подчеркнул роль МИД в защите эстонских граждан, которую обеспечивает с помощью круглосуточного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и оказания консульских услуг.

Глава МИД Миксер поблагодарил премьер-министра за укрепление дипломатической службы. «Министерство иностранных дел инициирует составление плана развития иностранной политики, чтобы развитие ее приоритетных направлений было продумано в расчете на продолжительный период и чтобы оно было четко видимым и понятным для общественности, - сказал Миксер. - Нашей главной задачей остается обеспечение безопасности Эстонии прежде всего посредством развития евроатлантических и региональных связей, а также с помощью поддержания международного правопорядка». Миксер отметил, что за развитием дипломатической службы также стоит желание сделать более содержательной внешнеполитическую деятельности Эстонии в столицах Европы и по соседству с Эстонией.