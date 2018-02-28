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Ратас встретился с руководством МИД

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Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Премьер-министр Юри Ратас в среду посетил МИД, чтобы ближе ознакомиться с работой министерства и обсудить с министром Свеном Миксером и руководством министерства приоритеты в области внешней политики и политики безопасности.

«Наши дипломаты являются передовой линией Эстонии в мире, их повседневная работа заключается в защите наших интересов и тем самым в обеспечении мира и безопасности нашего государства, - передал пресс-секретарь МИД слова Ратаса. - Мы не должны ни на минуту недооценивать роль дипломатии в обеспечении стабильной и благоприятной для Эстонии среды и во вкладе в международную безопасность. Я также жду от МИД решительных действий по развитию экономических связей и защите экономических интересов. Я от всей души благодарю всех сотрудников Министерства иностранных дел за их ежедневный вклад».

Ратас также подчеркнул роль МИД в защите эстонских граждан, которую обеспечивает с помощью круглосуточного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и оказания консульских услуг.

Глава МИД Миксер поблагодарил премьер-министра за укрепление дипломатической службы. «Министерство иностранных дел инициирует составление плана развития иностранной политики, чтобы развитие ее приоритетных направлений было продумано в расчете на продолжительный период и чтобы оно было четко видимым и понятным для общественности, - сказал Миксер. - Нашей главной задачей остается обеспечение безопасности Эстонии прежде всего посредством развития евроатлантических и региональных связей, а также с помощью поддержания международного правопорядка». Миксер отметил, что за развитием дипломатической службы также стоит желание сделать более содержательной внешнеполитическую деятельности Эстонии в столицах Европы и по соседству с Эстонией.

По словам Миксера, более эффективное функционирование ЕС играет важную роль в политике безопасности Эстонии, но оно не менее важно и для ее экономики. «ЕС и в дальнейшем будет главным двигателем роста экономики Эстонии. Таким образом, будущее ЕС является для нас всеобъемлющей темой, а наше присутствие в Европе должно быть шире, - сказал он. - Разумеется, мы хотим оказывать нашим предпринимателям лучшую поддержку и на отдаленных рынках. Мы прежде всего намерены проанализировать наши действия в остальном мире, исходя из интересов как конкретных предприятий, так и эстонского государства, а также потребности в защите наших граждан».

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