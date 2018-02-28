Крупнейший продавец спорттоваров США после бойни в школе Флориды изъял из продажи винтовки

"Мы поддерживаем и уважаем вторую поправку к Конституции США (она закрепляет право американцев на ношение оружия - Прим. NEWSru.com) и признаем и ценим тот факт, что большинство владельцев оружия в США ответственно с ним обращаются. Но мы обязаны помочь решить стоящую перед нами проблему. Насилие с применением огнестрельного оружия стало эпидемией, унесшей жизни слишком многих людей, в том числе детей", - говорится в заявлении главы компании Dick's Эдварда Стека.

Кроме того, как стало известно, руководство сети спортивных магазинов приняло решение отказаться от продаж оружия с магазином увеличенной емкости и прекратить реализацию огнестрельного оружия лицам младше 21 года.

В ходе торгов на фондовой бирже в среду, 28 февраля, акции Dick's поднимались на 0,9%. В то же время ценные бумаги американских компаний-производителей оружия Sturm Ruger и Smith&Wesson падали в цене на 3,3% и 1% соответственно, отмечает агентство "Интерфакс".

Вскоре после трагедии в школе в городе Паркленд последовала серия акций против свободного владения оружием, которое в Соединенных Штатах гарантировано конституцией. После этого президент Дональд Трамп поддержал инициативу по усилению проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия.

Трамп обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином законопроект, представленный совместно с демократом Крисом Мерфи и нацеленный на усиление роли правительства в контроле за продажей оружия. "Несмотря на то что обсуждение [документа] продолжается и рассматриваются поправки, президент поддерживает усилия по совершенствованию федеральной системы проверок биографии [покупателей оружия]", - объясняли в Белом доме.

Стрельба в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд (округ Бровард штата Флорида), жертвами которой стали 17 человек, произошла 14 февраля 2018 года. 19-летний Николас Круз, открывший огонь, ранее был исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, а также имел при себе большой запас патронов.

Убив 17 человек и ранив еще 14, Круз бросил винтовку и попытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе учеников. Однако полиция его задержала. Сразу после задержания следователи изучили аккаунты Круза в социальных сетях и обнаружили там много его фотографий с огнестрельным и холодным оружием. Винтовку Круз приобрел легально в 2017 году.

Отметим, что губернатор штата Флорида Рик Скотт потребовал отставки главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея из-за бездействия ведомства после получения информации о преступных планах Круза.

За день до этого Бюро признало, что располагало информацией о возможных преступных намерениях Круза. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию ФБР и поделился своими опасениями насчет молодого человека.

Звонок поступил в ведомство 5 января 2018 года. Человек, который представился знакомым Круза, высказал свою обеспокоенность по поводу него. Звонивший рассказал, что Круз является владельцем оружия, собирается убить людей, ведет себя непредсказуемо, размещает тревожные сообщения в социальных сетях и, возможно, собирается устроить стрельбу в школе.