четверг, 1 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Нынешние власти Кохтла-Ярве хотят востребовать c экс-мэра Евгения Соловьева возмещения ущерба

Нынешние власти Кохтла-Ярве хотят востребовать c экс-мэра Евгения Соловьева возмещения ущерба

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьёв.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Коррупционный скандал с участием бывшего градоначальника Кохтла-Ярве поутих и теперь уже нынешние власти требуют у экс-мэра Евгения Соловьева возмещения ущерба, который оценили в 200 000 евро.

Оппозиция в горсобрании Кохтла-Ярве неоднократно высказывала претензии мэрии города в том, что горуправа умышленно затягивает вопрос о востребовании с бывшего мэра Евгения Соловьева ущерба, причиненного городу, передает Rus.err.

Сегодня мэр Людмила Янченко ответила на официальный запрос, пояснив, что проблема была в выполнении процедурных требований.

Мы хотели выставить претензии всем участникам этого судебного процесса. Но только бывшему мэру Евгению Соловьеву мы можем предъявить эту претензию", - рассказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ