Нынешние власти Кохтла-Ярве хотят востребовать c экс-мэра Евгения Соловьева возмещения ущерба

Оппозиция в горсобрании Кохтла-Ярве неоднократно высказывала претензии мэрии города в том, что горуправа умышленно затягивает вопрос о востребовании с бывшего мэра Евгения Соловьева ущерба, причиненного городу, передает Rus.err.

Сегодня мэр Людмила Янченко ответила на официальный запрос, пояснив, что проблема была в выполнении процедурных требований.