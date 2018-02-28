Нынешние власти Кохтла-Ярве хотят востребовать c экс-мэра Евгения Соловьева возмещения ущерба
28 февраля 2018 г., 21:30
Коррупционный скандал с участием бывшего градоначальника Кохтла-Ярве поутих и теперь уже нынешние власти требуют у экс-мэра Евгения Соловьева возмещения ущерба, который оценили в 200 000 евро.
Оппозиция в горсобрании Кохтла-Ярве неоднократно высказывала претензии мэрии города в том, что горуправа умышленно затягивает вопрос о востребовании с бывшего мэра Евгения Соловьева ущерба, причиненного городу, передает Rus.err.
Сегодня мэр Людмила Янченко ответила на официальный запрос, пояснив, что проблема была в выполнении процедурных требований.
Мы хотели выставить претензии всем участникам этого судебного процесса. Но только бывшему мэру Евгению Соловьеву мы можем предъявить эту претензию", - рассказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.