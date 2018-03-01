Немецкий журналист: восстановление России в МОК - как призыв обманывать дальше

Немецкий журналист Клаудио Катуоньо раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за решение восстановить статус Олимпийского комитета России.
Колонка Катуоньо в Süddeutsche Zeitung называется «МОК посылает сигнал „делайте что хотите!“
«России разрешено вернуться в олимпийскую семью без каких-либо особых условий после дела о государственной допинговой системе. Это решение — как призыв обманывать дальше.
Бах говорил о «беспрецедентной атаке на чистоту Олимпийских игр». И что сейчас? Он позвал российских спортсменов обратно за общий стол, к ужасу многих антидопинговых агентств, без серьёзных условий.
Хорошо, были перечислены 15 миллионов евро. Допинговые случаи с кёрлингистом и бобслеисткой в Южной Корее не позволили восстановить ОКР к церемонии закрытия. Но все остальные допинг-пробы российских спортсменов оказались отрицательными. В России больше нет допинга! Добро пожаловать обратно!
По правде говоря, Томас Бах уже давно препятствует антидопинговой работе — и это самая большая атака на чистоту Олимпийских игр", — написал Катуоньо.