Немецкий журналист: восстановление России в МОК - как призыв обманывать дальше

Колонка Катуоньо в Süddeutsche Zeitung называется «МОК посылает сигнал „делайте что хотите!“

«России разрешено вернуться в олимпийскую семью без каких-либо особых условий после дела о государственной допинговой системе. Это решение — как призыв обманывать дальше.

Бах говорил о «беспрецедентной атаке на чистоту Олимпийских игр». И что сейчас? Он позвал российских спортсменов обратно за общий стол, к ужасу многих антидопинговых агентств, без серьёзных условий.

Хорошо, были перечислены 15 миллионов евро. Допинговые случаи с кёрлингистом и бобслеисткой в Южной Корее не позволили восстановить ОКР к церемонии закрытия. Но все остальные допинг-пробы российских спортсменов оказались отрицательными. В России больше нет допинга! Добро пожаловать обратно!