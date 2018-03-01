Хайо Зеппельт о восстановлении ОКР: «Кукловод Бах похоронил один из крупнейших допинговых скандалов в истории»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор расследований о поддержке допинговых злоупотреблений в России, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России.
«Решение МОК подвести черту в деле по России теперь воплощено в реальность: членство ОКР в МОК возобновлено.
С самого начала было ясно, что кукловод Бах, прикрывающийся благими намерениями, похоронит один из крупнейших допинговых скандалов в истории. Миссия выполнена», – написал Зеппельт.
IOC decision to „draw a line“ under Russia affair now reality: RUS NOC membership restored by IOC. It was clear from the beginning that string-puller Bach advocated by willing tools will bury one of biggest doping scandals in history. Mission accomplished https://t.co/KQa0acpwBj— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 28, 2018