четверг, 1 марта 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Хайо Зеппельт о восстановлении ОКР: «Кукловод Бах похоронил один из крупнейших допинговых скандалов в истории»

Хайо Зеппельт о восстановлении ОКР: «Кукловод Бах похоронил один из крупнейших допинговых скандалов в истории»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Хайо Зеппельт.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор расследований о поддержке допинговых злоупотреблений в России, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России.

«Решение МОК подвести черту в деле по России теперь воплощено в реальность: членство ОКР в МОК возобновлено.

С самого начала было ясно, что кукловод Бах, прикрывающийся благими намерениями, похоронит один из крупнейших допинговых скандалов в истории. Миссия выполнена», – написал Зеппельт.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ