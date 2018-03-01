Бьорндален отказался ехать на соревнования в Россию

«Он сам решал, выступать или нет. Ему предложили поехать на Кубок IBU, как и другим биатлонистам, которые сражаются за место в составе команды на Кубке мира», — заявил Ботнан.

Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийских играх 2018 года из-за низких результатов, которые показывал по ходу сезона. Сам спортсмен утверждал, что смог бы набрать форму к началу соревнований в Пхенчхане. Позднее он признал, что не заслужил места в команде и извинился перед болельщиками. В текущем сезоне норвежец занимает 70-е место в таблице Кубка мира.