Адвокат российских спортсменов: "Вы бы ничего не выиграли на Олимпиаде, если бы там соревновались Устюгов, Ан, Шипулин"

«Олимпийские игры в Пхенчхане только что завершились, и я надеюсь, вы удовлетворены своим выступлением на Играх, надеюсь, вы добились успеха и довольны завоеванными наградами. Тем не менее, даже если это так, прошу меня простить, но этот триумф никогда не будет абсолютным.

Я бы хотел, чтобы вы выиграли эти медали в борьбе с сильнейшими российскими атлетами. Но теперь вы никогда не узнаете, смогли бы вы победить, если бы на Играх присутствовали Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов или Александр Легков.

Вам придется жить с тем фактом, что эти Игры стали нарушающими правила. Вы стали жертвами беспрецедентного нападения на целостность Олимпийского движения. Вы может верить, что нападки были со стороны российских атлетов и их отсутствие на прошедших Играх – способ защитить вас как чистых спортсменов. Это именно то, во что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хотят заставить вас поверить. Но истина в другом.