Полицейский: убийца сам позвонил в полицию и сказал, что все эти дни плакал над трупом

29-летний Эгерт Дулинец решил признаться в убийстве. Участковый направил его в полицейский участок Килинги-Нымме и, когда коллега Ленсмента прибыл на работу, Дулинец с трясущимися руками и слезами на глазах уже ждал его у дверей, пишет Pärnu Postimees.

Полицейские сразу отправилаиь в дом Дулинца и обнаружила в спальне квартиры жертву. Труп 42-летней женщины был прикрыт простыней, у изножья кровати валялся нож.

Вчера близкие пострадавшей были вынуждены с ужасом и слезами слушать в Пярнуском уездном суде детали: после смерти руки женщины так и остались прикрывать лицо, в районе шеи - минимум 29 колотых и резных ран. Кроме того, были синяки и ссадины, которые, по оценке судебной экспертизы, могли возникнуть в ходе избиения или, например, при зажатии рукой рта жертвы. Экспертиза установила, что из-за тяжелых ранений в шею смерть наступила через пару минут.

Еще утром 18 сентября прошлого года (понедельник) жертва звонила работодателю и сообщила, что больна, и поэтому не может появиться на работе. Больше никто о ней ничего не слышал и до нее было не дозвониться. Доказательства и рассказы свидетелей говорят о том, что Дулинец и его жена употребляли дома алкоголь. Экспертиза установила, что перед смертью опьянение жертвы чочтавляло свыше четырех промилле.

Точно это неизвестно, но на основании прозвучавшей на заседании суда информации, можно заключить, в какой день произошло убийство и как много убийце понадобилась времени, чтобы признаться в содеянном. Доказательства говорят о том, что Дулинец после убийства провел с трупом под одной крышей несколько дней.

Обвиняемый не помнит деталей кровавой ночи, поскольку, по его словам, был очень пьян, а к тому же после случившегося он принял много успокоительных средств. По его словам, он сам не знает, почему напал на жену. «Он признался мне, что не решался сообщить о случившимся и все дни плакал возле трупа», - сказал полицейский Ленсмент.

Свидетели дадут показания в суде 8 марта.

На данный момент в уголовном деле нет причин для споров: Дулинец признал свою вину с самого начала. Но из показаний близких и друзей жертвы прокурор сможет установить, есть ли основания подозревать его в другом преступление: насилие над несовершеннолетним.

Прокурор Гарди Андерсон не раскрыла подробностей этой части дела, но уточнила, что насилие не было доведено до конца, поскольку жертве удалось оттолкнуть нападавшего.

Дулинец не оспаривает обвинения в убийстве, но не признает себя виновным в насилии. Заседание по этому делу пройдет во второй половине марта.

Первые тревожные звонки по поводу насилия со стороны Дулинца были еще в 2015 году, когда Пярнуский уездный суд приговорил его к условному сроку за нападение на жену. Уже тогда тоже применялся острый предмет: Дулинец в 2013 году неоднократно ударил жену ножом для чистки картофеля, нанеся ей раны по всему телу. Тогда же выяснилось, что он несколько раз ударил жену кулаками по лицу.