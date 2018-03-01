Полицейский: убийца сам позвонил в полицию и сказал, что все эти дни плакал над трупом

В прошлом году утром 22 декабря зазвонил мобильный телефон участкового Пярнумаа Рауно Ленсмента: ему звонил человек, убивший свою жену.
29-летний Эгерт Дулинец решил признаться в убийстве. Участковый направил его в полицейский участок Килинги-Нымме и, когда коллега Ленсмента прибыл на работу, Дулинец с трясущимися руками и слезами на глазах уже ждал его у дверей, пишет Pärnu Postimees.
Полицейские сразу отправилаиь в дом Дулинца и обнаружила в спальне квартиры жертву. Труп 42-летней женщины был прикрыт простыней, у изножья кровати валялся нож.
Вчера близкие пострадавшей были вынуждены с ужасом и слезами слушать в Пярнуском уездном суде детали: после смерти руки женщины так и остались прикрывать лицо, в районе шеи - минимум 29 колотых и резных ран. Кроме того, были синяки и ссадины, которые, по оценке судебной экспертизы, могли возникнуть в ходе избиения или, например, при зажатии рукой рта жертвы. Экспертиза установила, что из-за тяжелых ранений в шею смерть наступила через пару минут.
Еще утром 18 сентября прошлого года (понедельник) жертва звонила работодателю и сообщила, что больна, и поэтому не может появиться на работе. Больше никто о ней ничего не слышал и до нее было не дозвониться. Доказательства и рассказы свидетелей говорят о том, что Дулинец и его жена употребляли дома алкоголь. Экспертиза установила, что перед смертью опьянение жертвы чочтавляло свыше четырех промилле.
Точно это неизвестно, но на основании прозвучавшей на заседании суда информации, можно заключить, в какой день произошло убийство и как много убийце понадобилась времени, чтобы признаться в содеянном. Доказательства говорят о том, что Дулинец после убийства провел с трупом под одной крышей несколько дней.
Обвиняемый не помнит деталей кровавой ночи, поскольку, по его словам, был очень пьян, а к тому же после случившегося он принял много успокоительных средств. По его словам, он сам не знает, почему напал на жену. «Он признался мне, что не решался сообщить о случившимся и все дни плакал возле трупа», - сказал полицейский Ленсмент.
Свидетели дадут показания в суде 8 марта.
На данный момент в уголовном деле нет причин для споров: Дулинец признал свою вину с самого начала. Но из показаний близких и друзей жертвы прокурор сможет установить, есть ли основания подозревать его в другом преступление: насилие над несовершеннолетним.
Прокурор Гарди Андерсон не раскрыла подробностей этой части дела, но уточнила, что насилие не было доведено до конца, поскольку жертве удалось оттолкнуть нападавшего.
Дулинец не оспаривает обвинения в убийстве, но не признает себя виновным в насилии. Заседание по этому делу пройдет во второй половине марта.
Первые тревожные звонки по поводу насилия со стороны Дулинца были еще в 2015 году, когда Пярнуский уездный суд приговорил его к условному сроку за нападение на жену. Уже тогда тоже применялся острый предмет: Дулинец в 2013 году неоднократно ударил жену ножом для чистки картофеля, нанеся ей раны по всему телу. Тогда же выяснилось, что он несколько раз ударил жену кулаками по лицу.
Судебный процесс по делу Дулинца будет продолжаться до мая. Ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.