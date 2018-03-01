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На борту совершившего экстренную посадку самолета был представитель авиационного департамента

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ФОТО: Eero Vabamägi

На борту совершившего в среду вечером экстренную посадку на Таллиннском аэродроме самолета Airbus A320-214 авиакомпании Smartlynx находился представитель авиационного департамента Эстонии.

На борту совершившего учебный полет самолета находились шесть членов экипажа — двое пилотов и четверо стажеров, а также представитель авиационного департамента Эстонии, сообщили в четверг из Smartlynx.

Все семеро были безопасно эвакуированы после посадки. Двоих находившихся на борту доставили в больницу на осмотр, но у них не выявили серьезных травм и тем же вечером им разрешили вернуться домой, сообщила компания.

Всем находившимся на борту предоставили немедленную психологическую помощь.

Центр расследований в области безопасности (OJK) Министерства экономики и коммуникаций классифицировал инцидент как несчастный случай и начал расследование.

По предварительным данным расследования, совершивший в среду вечером экстренную посадку на Таллиннском аэродроме самолет Airbus A320-214 авиакомпании Smartlynx ранее, отрабатывая посадку, столкнулся с взлетно-посадочной полосой, но смог вновь подняться и затем совершил экстренную посадку.

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