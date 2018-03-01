Глава Nortal о росте экономики: сейчас мы пируем со всеми, но похмелье будет долгим и болезненным

Исполнительный директор крупнейшего в странах Балтии ИТ-предприятия Nortal Прийт Аламяэ прокомментировал данные нового экономического роста за 2017 год. По его словам, поскольку маленькая Эстония зависит от мировой экономики, сейчас мы пируем со всеми остальными, но наступит момент, когда рост экономики прекратится, а похмелье будет долгим и болезненным.
«Эстония является маленькой открытой экономикой, и мы как в хорошем, так и в плохом смысле зависим и от крупнейшего экспортного рынка, и от глобального рынка капитала», - сказал глава Nortal, комментируя 4,9 процентный экономический рост.
По его словам, в хорошие времена это означает, что у нас есть потенциал быстрого роста, но в худшие нас ждет резкий спад, поскольку у нас нет своего внутреннего рынка и долгосрочного местного капитала, который смягчил бы падение.
«Сейчас во всем мире праздник экономического роста, и мы пируем вместе с остальными. Но в какой-то момент наступит похмелье, и оно будет долгим и болезненным», - заметил Аламяэ. По его словам, больнее всего может ударить резкое снижение ликвидности компании.
«Сегодня я не вижу, чтобы кто-то активно занимался поисками лекарства от этого, поскольку экономический праздник ещё в разгаре», - сказал глава Nortal.
Процветает и сфера, в которой действует само предприятие. «Если говорить о технологическом секторе, то сейчас как в Эстонии, так и в соседних странах наблюдается технологический бум».
Аламяэ считает, что если эстонские ИТ-предприятия смогут сохранить свою хорошую "цифровую репутацию" на мировом рынке, то это поможет сектору быть успешным долгое время.
Самую большую проблему для них в Эстонии он усматривает в хронической нехватке рабочей силы, причем ситуация не улучшается. «Дальнейшее развитие наших предприятий зависит от того, смогут ли они создать команды за пределами Эстонии".
В настоящее время сам Nortal находится в фазе быстрого роста. «Мы расширяемся на новые рынки северных стран, США, Германии и на страны Персидского залива. Наша команда проделала очень качественную работу и благодаря этому мы смогли себя успешно позиционировать в относительно эксклюзивной нише», - описал ситуацию Аламяэ.
Он также сказал, что компания становится признанным во всем мире брендом в сегменте, где конкуренция основана на производимой ценности, а не на ценах. «К счастью, сейчас мы находимся в ситуации, где можем сами выбирать проекты и клиентов», - сказал Аламяэ.
В Эстонии Nortal сконцентрировался на предоставлении хорошего обслуживания своим клиентам. «В первую очередь новых клиентов мы ищем таких, чтобы команда могла ставить себе высокие задачи, а у проекта было высокое социальное и предпринимательское влияние».
По сравнению с 2016 годом экономический рост в Эстонии в прошлом году был выше на 4,9 процентов, будучи самым высоким за последние шесть лет. С помощью программирования и разработки программного обеспечения продолжился значительный рост в области информации и коммуникации, где добавленная стоимость выросла в прошлом году на 15,6 процента.
Подобно экономическому росту и рост экспорта эстонских предприятий оказался быстрейшим за последние шесть лет. В первую очередь, продолжился рост экспорта услуг, который достиг в прошлом году 6,2 процента. Больше всего на это повлиял экспорт транспортных и компьютерных услуг.