Глава Nortal о росте экономики: сейчас мы пируем со всеми, но похмелье будет долгим и болезненным

«Эстония является маленькой открытой экономикой, и мы как в хорошем, так и в плохом смысле зависим и от крупнейшего экспортного рынка, и от глобального рынка капитала», - сказал глава Nortal, комментируя 4,9 процентный экономический рост.

По его словам, в хорошие времена это означает, что у нас есть потенциал быстрого роста, но в худшие нас ждет резкий спад, поскольку у нас нет своего внутреннего рынка и долгосрочного местного капитала, который смягчил бы падение.

«Сейчас во всем мире праздник экономического роста, и мы пируем вместе с остальными. Но в какой-то момент наступит похмелье, и оно будет долгим и болезненным», - заметил Аламяэ. По его словам, больнее всего может ударить резкое снижение ликвидности компании.

«Сегодня я не вижу, чтобы кто-то активно занимался поисками лекарства от этого, поскольку экономический праздник ещё в разгаре», - сказал глава Nortal.

Процветает и сфера, в которой действует само предприятие. «Если говорить о технологическом секторе, то сейчас как в Эстонии, так и в соседних странах наблюдается технологический бум».

Аламяэ считает, что если эстонские ИТ-предприятия смогут сохранить свою хорошую "цифровую репутацию" на мировом рынке, то это поможет сектору быть успешным долгое время.

Самую большую проблему для них в Эстонии он усматривает в хронической нехватке рабочей силы, причем ситуация не улучшается. «Дальнейшее развитие наших предприятий зависит от того, смогут ли они создать команды за пределами Эстонии".

В настоящее время сам Nortal находится в фазе быстрого роста. «Мы расширяемся на новые рынки северных стран, США, Германии и на страны Персидского залива. Наша команда проделала очень качественную работу и благодаря этому мы смогли себя успешно позиционировать в относительно эксклюзивной нише», - описал ситуацию Аламяэ.

Он также сказал, что компания становится признанным во всем мире брендом в сегменте, где конкуренция основана на производимой ценности, а не на ценах. «К счастью, сейчас мы находимся в ситуации, где можем сами выбирать проекты и клиентов», - сказал Аламяэ.

В Эстонии Nortal сконцентрировался на предоставлении хорошего обслуживания своим клиентам. «В первую очередь новых клиентов мы ищем таких, чтобы команда могла ставить себе высокие задачи, а у проекта было высокое социальное и предпринимательское влияние».

По сравнению с 2016 годом экономический рост в Эстонии в прошлом году был выше на 4,9 процентов, будучи самым высоким за последние шесть лет. С помощью программирования и разработки программного обеспечения продолжился значительный рост в области информации и коммуникации, где добавленная стоимость выросла в прошлом году на 15,6 процента.