Галерея: в центре Таллинна реконструируют деревянный дом царского времени

В доме будет 25 небольших двухэтажных квартир площадью от 18 до 22 м2. Большая их часть - двухкомнтные, но есть три трехкомнатные и одна однокомнатная. При реновации внутри и снаружи сохранят много исторических элементов, что не исключает использование новейших технологий при строительстве.

Важно и то, что в этом году будет произведена реконструкция всей улицы Юрдевео, что создаст больше удобств и для автовладельцев, и для пешеходов.

Майдо Люйсте, руководитель фирмы-девелопера Matson Kinnisvara, сказал: “Район Китсекюла - одна из быстро развивающихся частей Кесклинна - высоко ценится на рынке недвижимости. Мы горды, что сможем вернуть такому старому дому его дух и первоначальную функцию, ведь он и тогда строился для сдачи квартир внаем. При реконструкции мы используем прочные материалы, которые дадут дому длинную новую жизнь на радость и жильцам, и инвесторам".