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  • Галерея: в центре Таллинна реконструируют деревянный дом царского времени

Галерея: в центре Таллинна реконструируют деревянный дом царского времени

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Новую жизнь вдохнут в старый деревянный дом на улице Юрдевео, 14, который построен в 1912 году в качестве доходного дома. Ему хотят вернуть первоначальное предназначение. Квартиру в нем можно будет, конечно, купить и для себя, но главная цель проекта - съемные квартиры. 

В доме будет 25 небольших двухэтажных квартир площадью от 18 до 22 м2. Большая их часть - двухкомнтные, но есть три трехкомнатные и одна однокомнатная. При реновации внутри и снаружи сохранят много исторических элементов, что не исключает использование новейших технологий при строительстве. 

Важно и то, что в этом году будет произведена реконструкция всей улицы Юрдевео, что создаст больше удобств и для автовладельцев, и для пешеходов. 

Майдо Люйсте, руководитель фирмы-девелопера Matson Kinnisvara, сказал: “Район Китсекюла - одна из быстро развивающихся частей Кесклинна - высоко ценится на рынке недвижимости. Мы горды, что сможем вернуть такому старому дому его дух и первоначальную функцию, ведь он и тогда строился для сдачи квартир внаем. При реконструкции мы используем прочные материалы, которые дадут дому длинную новую жизнь на радость и жильцам, и инвесторам". 

Уже началась продажа квартир. Дом будет готов в конце этого года. В галерее можно увидеть, как будет выглядеть дом и квартиры в нем после реконструкции. 

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