Правительство одобрило решение об отпуске по уходу

Цель – способствовать пребыванию человека с нагрузкой по уходу на рынке труда, предоставляя ему дополнительное свободное время для ухода за близким с глубоким недугом или для организации ухода.

«Если сейчас родители, попечители или опекуны детей с недугом при необходимости получают дополнительные дни отпуска, чтобы заниматься особыми потребностями ребенка, то в дальнейшем государство обеспечит оплаченные отпускные дни и близким совершеннолетнего человека с глубоким недугом, – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. - Дополнительные дни отпуска предназначены, например, для посещения врача с человеком с глубоким недугом, организации ухода или просто свободного времени».

Работник имеет право на отдых, если он приходится человеку с глубоким недугом родителем, бабушкой или дедушкой, сестрой, братом, ребенком или внуком, супругом или зарегистрированным партнером на основании закона о сожительстве, опекуном или же назначенным местным самоуправлением попечителем. Пятидневным отпуском по уходу можно воспользоваться единовременно или же по дням в течение календарного года.

Отпуск будет возмещаться на основании ставки минимальной зарплаты. Ходатайство, расчет, начисление и возмещение отпуска по уходу будут построены схожим образом с соответствующими принципами оплаченного отпуска по уходу за ребенком. Работник будет ходатайствовать об отпуске по уходу у работодателя. Возмещаемую за счет государственного бюджета отпускную плату работнику будет выплачивать работодатель, который для получения возмещаемой суммы из государственного бюджета должен представить ходатайство в департамент социального страхования.

Правительство одобрило внедрение оплачиваемого отпуска по уходу для работающих близких человека с глубоким недугом 14 сентября 2017 года в рамках первичных мер по снижению нагрузки по уходу.