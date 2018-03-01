В Эстонии появятся уникальные посылочные автоматы с продуктами

Продуктовые шкафы будут называться Nutikapp, а по словам председателя правления Coop Eesti Яануса Виханда, у клиентов при совершении покупок появится дополнительное удобство.

«Если до сих пор курьер приносил продукты к двери дома и предполагалось, что клиент должен быть в это время дома, то новая услуга предлагает людям с быстрым темпом жизни более удобное решение», - сказал Виханд.

По его словам, клиент сможет выбрать промежуток времени, когда ему удобнее всего зайти за выбранным комплектом продуктов. Если продуктовый шкаф находится по дороге домой, такой «поход по магазинам» займет максимум пару минут.