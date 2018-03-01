четверг, 1 марта 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • В Эстонии появятся уникальные посылочные автоматы с продуктами

В Эстонии появятся уникальные посылочные автоматы с продуктами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Такие продуктовые шкафы уже стоят в Швеции и скоро появятся в Эстонии.

ФОТО: Coop

Э-магазин Coop летом начнет оказывать новую услугу, которая впервые в Эстонии даст возможность клиентам заказывать продукты так, чтобы они поступали в продуктовый шкаф, где будет обеспечиваться необходимая температура и особый режим для сохранности продуктов, сообщается на официальном сайте торговой сети.

Продуктовые шкафы будут называться Nutikapp, а по словам председателя правления Coop Eesti Яануса Виханда, у клиентов при совершении покупок появится дополнительное удобство.

«Если до сих пор курьер приносил продукты к двери дома и предполагалось, что клиент должен быть в это время дома, то новая услуга предлагает людям с быстрым темпом жизни более удобное решение», - сказал Виханд.

По его словам, клиент сможет выбрать промежуток времени, когда ему удобнее всего зайти за выбранным комплектом продуктов. Если продуктовый шкаф находится по дороге домой, такой «поход по магазинам» займет максимум пару минут.

Первые продуктовые шкафы будут установлены летом и осенью возле основных магистралей Таллинна, где клиентам удобно останавливаться по пути с работы домой.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ