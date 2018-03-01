Фото: в Мустамяэ начался снос здания центра культуры "Кая"
1 марта 2018 г., 11:40
В Мустамяэ начался снос здания центра культуры "Кая", который изначально строился как кинотеатр. На его месте появится современный Дом культуры площадью в четыре тысячи квадратных метров, сообщает Раэпресс.
Закладка краеугольного камня нового центра намечена на май.
Работа кружков и проведение мероприятий временно будет проходить на других площадях. В частности, есть договоренности о сотрудничестве с Ныммеским центром культуры и замком Глена. Временное пристанище нашел и инвентарь.