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Фото: в Мустамяэ начался снос здания центра культуры "Кая"

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Снос здания центра культуры "Кая".

ФОТО: Tallinna linnavalitsus

В Мустамяэ начался снос здания центра культуры "Кая", который изначально строился как кинотеатр. На его месте появится современный Дом культуры площадью в четыре тысячи квадратных метров, сообщает Раэпресс.

Закладка краеугольного камня нового центра намечена на май.

Снос здания центра культуры "Кая".

ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Работа кружков и проведение мероприятий временно будет проходить на других площадях. В частности, есть договоренности о сотрудничестве с Ныммеским центром культуры и замком Глена. Временное пристанище нашел и инвентарь.

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