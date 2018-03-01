Начиная свое послание, Путин отдельно подчеркнул важность выбора, который делают граждане, определяя судьбу страны на десятилетия вперед. «Именно в такие поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению. Осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия», - патетически заметил он. Прозвучали и слова о том, что "кто бы ни был избран президентом, каждый гражданин России должен прочувствовать и понять, что происходит в мире и какие вызовы стоят перед нами". Президент РФ указал при этом на "цивилизационные изменения", происходящие в мире, которым Россия должна и готова противостоять.

Послание продолжилось рассуждением о необходимости модернизации экономики и государственного управления. "Отставание - главная угроза и главный наш враг", - заметил Путин. Также он затронул проблему бедности, низкой рождаемости и сокращения работоспособного населения, заявив в то же время о необходимости поддержки пожилых людей.

Помимо проблем, непосредственно касающихся населения (ипотечные кредиты и доступное жилье, налоги, качество дорог и наличие инфраструктуры, финансирование медицины), Путин затронул и темы, имеющие больше символический смысл, нежели практическое значение для ширнармасс, как то строительство Крымского моста (автомобильное движение по которому откроется в ближайшее время) и российское превосходство в Арктике.

Президент также затронул темы обороны, уточнив, что по всему периметру страны выстроена система противоракетной обороны, поэтому "дырок", оставшихся на границах после развала СССР, больше нет. При этом Путин упомянул об одностороннем выходе США из договора по ПРО. Также он вспомнил об успехах российских военных в Сирии и успешном перевооружении российской армии. Для вящей иллюстративности во время выступления было показано видео запуска баллистической ракеты «Сармат».

Угадайте, куда они летят? ФОТО: скриншот

Пока на экране демонстрировалось российское вооружение, Путин говорил о поставках армии новейших военных комплексов и заявил, в частности: «Растущая военная мощь России — это гарантия мира на нашей планете».