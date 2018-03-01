Одна из крупнейших торговых сетей США перестала продавать оружие несовершеннолетним

Walmart последовал примеру другого ритейлера - Dick's Sporting Goods. Обе компании пересмотрели возрастные ограничения на продажу оружия после стрельбы в Паркленде, штат Флорида, со множеством погибших.

В 2015 году Walmart прекратил продажу винтовок AR-15, другого полуавтоматического оружия и аксессуаров для него. Также Walmart отказался от продажи магазинов повышенной вместимости.