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Одна из крупнейших торговых сетей США перестала продавать оружие несовершеннолетним

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ФОТО: Elise Amendola / AP / SCANPIX

Американский ритейлер Walmart повысил возрастное ограничение на продажу оружия до 21 года, сообщил Interfax.ru со ссылкой на агентство Associated Press.

Walmart последовал примеру другого ритейлера - Dick's Sporting Goods. Обе компании пересмотрели возрастные ограничения на продажу оружия после стрельбы в Паркленде, штат Флорида, со множеством погибших.

С сайта ритейлера убрали раздел со штурмовыми винтовками.

В 2015 году Walmart прекратил продажу винтовок AR-15, другого полуавтоматического оружия и аксессуаров для него. Также Walmart отказался от продажи магазинов повышенной вместимости.

Новые ограничения не касаются продажи защитной амуниции.

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