Одна из крупнейших торговых сетей США перестала продавать оружие несовершеннолетним
1 марта 2018 г., 11:44
Американский ритейлер Walmart повысил возрастное ограничение на продажу оружия до 21 года, сообщил Interfax.ru со ссылкой на агентство Associated Press.
Walmart последовал примеру другого ритейлера - Dick's Sporting Goods. Обе компании пересмотрели возрастные ограничения на продажу оружия после стрельбы в Паркленде, штат Флорида, со множеством погибших.
С сайта ритейлера убрали раздел со штурмовыми винтовками.
В 2015 году Walmart прекратил продажу винтовок AR-15, другого полуавтоматического оружия и аксессуаров для него. Также Walmart отказался от продажи магазинов повышенной вместимости.
Новые ограничения не касаются продажи защитной амуниции.