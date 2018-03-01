Всех учащихся обеспечат хорошими школьными обедами

Весной прошлого года правительство приняло решение увеличить субсидии, выделяемые общеобразовательным школам, с 78 евроцентов до 1 евро в день. Сегодняшним решением правительство утвердило улучшение условий для повышения качества школьных обедов и для учащихся профессиональных училищ.

По словам министра Майлис Репс увеличение субсидий, выделяемых профессиональным училищам, - естественный следующий шаг для обеспечения равных возможностей для всех учеников. "Правильное питание способствует усвоению знаний, а субсидии помогут улучшить возможности учащихся для восстановления сил в течение учебного дня. Повышение субсидий позволит предлагать учащимся школ и училищ более здоровые и сбалансированные обеды", - сказала министр Репс.

Принятое сегодня постановление вступит в силу задним числом с 1 января 2018 года, и средства, необходимые для его реализации, предусмотрены в государственном бюджете и уже выделены профессиональным училищам. С этого года сумма, выделяемая на обеды профессиональным училищам выросла более чем на полмиллиона евро, и это изменение коснется более чем 10 тысяч учащихся профессиональных училищ.