Цена кохтла-ярвеских квартир стремится к дну

Средняя стоимость квадратного метра квартир в Кохтла-Ярве, где стоимость недвижимости в сравнении с другими крупными городами Эстонии и так уже много лет самая низкая, в январе, согласно заключенным сделкам, упала уже до 65 евро. Это всего на девять евро больше ценового дна, достигнутого на короткое время в мае 2011 года, сообщает "Северное побережье".