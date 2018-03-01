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Цена кохтла-ярвеских квартир стремится к дну

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Кохтла-Ярве.

ФОТО: Частный архив

Средняя стоимость квадратного метра квартир в Кохтла-Ярве, где стоимость недвижимости в сравнении с другими крупными городами Эстонии и так уже много лет самая низкая, в январе, согласно заключенным сделкам, упала уже до 65 евро. Это всего на девять евро больше ценового дна, достигнутого на короткое время в мае 2011 года, сообщает "Северное побережье".

По сравнению с январем прошлого года уровень цен снизился на 16 процентов.

В Нарве средняя стоимость квадратного метра квартиры в январе составила 435 евро, в Йыхви — 204 евро. В Йыхви ценовое дно было достигнуто в декабре 2012 года, когда средняя цена упала до 107 евро.

В соседнем с Кохтла-Ярве городе Раквере стоимость квартир была в десять раз выше — 678 евро за квадратный метр. В Валга, находящемся в нижней части таблицы, ближе всего к Кохтла-Ярве, квартиры стоят в два раза дороже — 132 евро за квадратный метр.

В Таллинне аналогичный показатель составил 1761 евро, в Тарту — 1540 евро, в Пярну — 1302 евро.

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