У Кохтла-Ярве снова проблема с вывозящей мусор фирмой

«Считаем, что оснований, изложенных в письме, для расторжения договора по соглашению сторон недостаточно, - прокомментировал заместитель мэра Кохтла-Ярве Денис Вершинин. - Наши юристы дали такой ответ адвокатскому бюро. Теперь посмотрим, какие будут дальнейшие действия фирмы. Если не найдем решения, то возможно, что вопрос будет рассматриваться в судебном порядке».

О дальнейших действиях, как и о причинах, по которым хотят расторгнуть договор, руководитель Ekovir Виктория Цвентарная, которая также является и председателем экономической комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания, предпочитает в данный момент не говорить. «Пока комментировать нечего. Ведутся переговоры, данным вопросом занимаются адвокаты», - коротко сообщила она «Северному побережью».

По словам Дениса Вершинина, в письме адвокатского бюро, в частности, говорится о том, что город не предложил решения в ситуации с вывозом отходов в домах с мусорными шахтами.

Договор на организованный вывоз мусора, заключенный между Кохтла-Ярве и Ekovir на пять лет, действует с 1 октября 2016 года. Но уже в декабре 2016 года фирма предлагала его расторгнуть, если город в срочном порядке не вмешается в создавшуюся ситуацию и не найдет решение. Причиной стало несогласие квартирных товариществ города с введенной с 1 октября 2016 года дополнительной платой в размере 1,99 евро за каждое снятие контейнера с платформы в домах с мусорными шахтами.

В письме, направленном тогда в городское управление за подписью Виктории Цвентарной, сообщалось, что ряд квартирных товариществ отказываются платить за эту услугу фирмы и не выполняют условия договора. В двух случаях фирма прибегала к такой мере, что не опустошала контейнеры, но в дальнейшем не стала этого делать, считая, что живущие в домах налогоплательщики не должны страдать из-за некомпетентности руководителей товариществ. Кроме того, неопустошенные мусорные контейнеры представляют собой опасность возникновения пожара.

В письме говорилось, что Ekovir не собирается и дальше опустошать контейнеры за свой счет, поскольку это дополнительная услуга. Также сообщалось, что создавшаяся в городе ситуация негативно влияет на репутацию фирмы, нарушается законодательство республики, фирме Ekovir невозможно выполнять условия заключенного с городом договора.

Но тогда до расторжения договора дело не дошло, горуправление не встало на сторону квартирных товариществ, считая, что дополнительная плата и ее размер обоснованны, поскольку нельзя делать уравниловку для всех КТ.

Квартирные товарищества Кохтла-Ярве, не получившие поддержки в вопросе платы за снятие контейнера с платформы, обратились в Департамент конкуренции.

«Он очень серьезно отнесся к нашим письмам, в результате чего с его стороны было проведено большое расследование по поводу платы за услугу по спуску контейнера с платформы в размере 1,99 евро, - отмечает член правления Кохтла-Ярвеской ассоциации руководителей КТ Елена Мутонен. - Департамент принял решение о том, что все аргументы, приведенные со стороны Ekovir, недоказуемы, и предписал снизить цену, если потребуется дополнительная услуга, до 50 центов с налогом с оборота, в противном случае на фирму будет налагаться штраф в размере 9600 евро в месяц до тех пор, пока не будет исправлено нарушение».

«Ekovir» выполнил это предписание и изменил плату за услугу с 1 января 2018 года.