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Фото: скоро в Таллинне возникнет новый жилой район

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ФОТО: Koko Arhitektid

В Мустамяэ на улице Айанди вырастет целостный новый жилой район с парками, игровыми площадками и озеленением. Пробуждение к жизни неиспользовавшегося до сих пор пустыря, где некогда располагалось садоводство Кадака, может стать крупнейшим и наиболее современным проектом развития жилья в Мустамяэ.

В ближайшие годы поблизости от торгового центра Mustika в жилом районе под названием Уус-Мустамяэ появятся 750 новых квартир. Для жильцов будут созданы: большой парк площадью около 7000 квадратных метров с игровыми площадками, сад с фруктовыми деревьями, газоны и зона для пикников, открытый спортивный зал, площадки для баскетбола и футбола, а также уникальный комплекс для выполнения трюков на роликовых досках, роликовых коньках и велосипедах.

Девелопер проекта фирма Bonava – одно из ведущих предприятий по развитию жилья в Северной Европе.

ФОТО: Koko Arhitektid

«Концепция жилого района Уус-Мустамяэ будет основана на базовых принципах Bonava: создание целостной жилой среды, предлагающей всей семье разнообразные и безопасные возможности проведения досуга недалеко от дома. Преимущество нового жилого района в его расположении - в начале Мустамяэ, но вдали от городского шума, с быстрым транспортным сообщением с центром», - сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

Квартал Уус-Мустамяэ является крупнейшим на сегодняшний день проектом Bonava в Эстонии. Общий объем инвестиций достигает примерно 60 миллионов евро.

Архитектурное решение всего квартала и многоквартирных домов создано Bonava и архитекторами KOKO Arhitektid Кариной Нийнепуу и Индреком Мику. «При планировании жилых домов Уус-Мустамяэ и его окружения нашей целью было создание дружелюбной и безопасной жилой среды, застройка которой была бы рациональной, но производила бы впечатление разнообразной. Результатом станет цельный жилой квартал с собственным уникальным лицом», - пояснил партнер KOKO Arhitektid Райво Котов.

«Привлечение к разработке проекта KOKO Arhitektid было для Bonava логичным шагом, поскольку изначальная детальная планировка также была создана в KOKO. В сотрудничестве с одним из лучших архитектурных бюро Эстонии мы строим действительно современную и интересную жилую среду в Уус-Мустамяэ», - добавил директор по развитию Bonava Мартин Риколас.

ФОТО: Koko Arhitektid

Строительство 4-, 6- и 8-этажных многоквартирных домов Уус-Мустамяэ, дворовых территорий и улицы Айанди начинается уже этой весной, а первые квартиры будут переданы клиентам в 2019 году. На строительство всех 750 новых квартир и квартала в целом потребуется пять-семь лет. Недалеко от нового района расположены школы и детские сады, школа по интересам, торговый центр Mustika, а также торговый центр Mustamäe со спортивным клубом, кинотеатром и несколькими ресторанами.

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