Фото: скоро в Таллинне возникнет новый жилой район

В ближайшие годы поблизости от торгового центра Mustika в жилом районе под названием Уус-Мустамяэ появятся 750 новых квартир. Для жильцов будут созданы: большой парк площадью около 7000 квадратных метров с игровыми площадками, сад с фруктовыми деревьями, газоны и зона для пикников, открытый спортивный зал, площадки для баскетбола и футбола, а также уникальный комплекс для выполнения трюков на роликовых досках, роликовых коньках и велосипедах.

Девелопер проекта фирма Bonava – одно из ведущих предприятий по развитию жилья в Северной Европе.

ФОТО: Koko Arhitektid

«Концепция жилого района Уус-Мустамяэ будет основана на базовых принципах Bonava: создание целостной жилой среды, предлагающей всей семье разнообразные и безопасные возможности проведения досуга недалеко от дома. Преимущество нового жилого района в его расположении - в начале Мустамяэ, но вдали от городского шума, с быстрым транспортным сообщением с центром», - сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

Квартал Уус-Мустамяэ является крупнейшим на сегодняшний день проектом Bonava в Эстонии. Общий объем инвестиций достигает примерно 60 миллионов евро.

Архитектурное решение всего квартала и многоквартирных домов создано Bonava и архитекторами KOKO Arhitektid Кариной Нийнепуу и Индреком Мику. «При планировании жилых домов Уус-Мустамяэ и его окружения нашей целью было создание дружелюбной и безопасной жилой среды, застройка которой была бы рациональной, но производила бы впечатление разнообразной. Результатом станет цельный жилой квартал с собственным уникальным лицом», - пояснил партнер KOKO Arhitektid Райво Котов.

«Привлечение к разработке проекта KOKO Arhitektid было для Bonava логичным шагом, поскольку изначальная детальная планировка также была создана в KOKO. В сотрудничестве с одним из лучших архитектурных бюро Эстонии мы строим действительно современную и интересную жилую среду в Уус-Мустамяэ», - добавил директор по развитию Bonava Мартин Риколас.

ФОТО: Koko Arhitektid