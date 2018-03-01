четверг, 1 марта 2018 г.
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СМИ: Россия задумала отречься от Европейской конвенции по правам человека

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Здание ЕСПЧ.

ФОТО: FREDERICK FLORIN/AFP

Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, — уточнил один из собеседников агентства.  — Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике двойных стандартов».

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней Россия подписала в 1996 году. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд законов и кодексов, что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений, пишет lenta.ru.

В декабре 2017 года ЕСПЧ постановил взыскать с России 99 тысяч евро в пользу избитых в полиции Москвы, Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. В мае ЕСПЧ присудил в общей сложности 95 тысяч евро компенсации трем россиянам, которые также пострадали от пыток в полиции.

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