СМИ: Россия задумала отречься от Европейской конвенции по правам человека

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, — уточнил один из собеседников агентства. — Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике двойных стандартов».

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней Россия подписала в 1996 году. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд законов и кодексов, что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений, пишет lenta.ru.