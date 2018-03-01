Одноклассники встретились во второй раз… с присущим им сочным юмором

Безвременная кончина неутомимого ходока

Это – как бы пролог. Сама история начинается с того, что друзья решают устроить Тоомасу мальчишник. В организаторы приглашают ушлого парня по прозвищу «Тыннь-ездюк» (артист Индрек Ояри). По крайней мере, так его кличка переведена в русских субтитрах. Вообще-то в таком обороте есть нечто неуместно уничижительное (вспомним, какое общеупотребительное, хотя и ненормативное, русское слово заканчивается на «-дюк»). Свое прозвище Тыннь получил за многочисленные сексуальные подвиги. Так что вполне достаточно было бы ограничиться словом «ездок». По аналогии с «ходок». Если ходоком мы называем успешного соблазнителя, то ездок должен превосходить его по всем статьям: на велосипеде мы за то же время преодолеем куда большее расстояние, чем пешком.

Вообще русские субтитры выполнены как всегда косноязычно и неряшливо. Иной раз их безымянный создатель просто опускает какую-то реплику, не умея перевести. Впрочем, к низкому качеству русских субтитров в эстонских фильмах мы уже притерпелись.

Тыннь оправдывает свое прозвище в частности тем, что когда-то для ровного счета соблазнил и жену Марта (Маарья Якобсон). Приятели пробалтываются об этом как раз во время мальчишника. После чего следует эпизод, свидетельствующий, что удачную находку прошлой картины датчане, а затем и следующие по их следам эстонские кинематографисты, не считают зазорным повторить. Но если в первой картине Андрес только загонял в кабинку туалета юнца, уведшего его жену, то теперь Март ломится в дверь, за которой справляет неотложные надобности гигант большого секса Тыннь, с такой яростью, что выламывает дверь… и обнаруживает, что осквернитель его супружеского ложа и многих других супружеских лож отдал концы.

Инфаркт! Вот к чему приводит мужчину за сорок неутомимость в постельных подвигах! И Март, Тоомас и Андрес вынуждены как раз накануне свадьбы Тоомаса ехать на его родину, Сааремаа, чтобы проводить любвеобильного приятеля в последний путь. Одним словом, как пелось в песне, мне известна давно бескорыстная дружба мужская.

Праздник в доме покойника

Герои, как известно, не умирают. Герой соблазнов и соитий, как и многие иные исторические личности, продолжает вечно жить в сердцах и прочих органах чувств нашей троицы. Марта до глубины души беспокоит: чем же покойник превосходил его? Уж не размерами ли своего рабочего органа. В результате трое друзей проникают в морг, вскрывают гроб и… Сами понимаете.