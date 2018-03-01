Honda сделала для Европы гибридную версию кроссовера CR-V с семиместным салоном

Японский автопроизводитель Honda представил европейскую версию кроссовера CR-V пятого поколения в преддверии ее публичной премьеры на мартовском автосалоне в Женеве.
Помимо базового варианта с 1,5-литровым двигателем семейства VTEC Turbo в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатой трансмиссией CVT, потенциальным покупателям впервые предложат гибридную версию и семиместную конфигурацию салона, пишет Motor.
В состав гибридной силовой установки войдет двухлитровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, два электромотора - тяговый и выступающий в роли генератора, а также одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом.
Эта силовая установка может работать трех режимах: только на электротяге, только на ДВС (электромотор будет подключаться при резком ускорении) и в комбинированном варианте. В последнем случае бензиновый двигатель сможет выступать в роли генератора, обеспечивая подзарядку батареи.
По умолчанию бензиновые и гибридные версии будут переднеприводными, а полный привод доступен в качестве опции, сообщается в публикации.
Novo Honda CR-V chega à Europa https://t.co/zpRogfd2OK pic.twitter.com/WM4AlDVGUT— Blog All The Cars (@allthecars) 28 февраля 2018 г.