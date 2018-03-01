Вне дома: хотите мяса с червями и десерт с личинками? Добро пожаловать на паромы Viking Line

Необычное меню из трех блюд с насекомыми в виде одного из ингредиентов предназначено исключительно для любителей острых вкусовых ощущений, путешествующих на паромах Viking Line по маршруту Хельсинки - Стокгольм. Автор меню - известный шведский повар Андерс Карлссон из Шведской кулинарной команды - национальной поварской сборной.

Фотографии блюд вы увидите ниже. Поэтому потерпите, пожалуйста. А можете и вообще не смотреть, дело хозяйское.

Острого в прямом смысле в новых блюдах нет, но есть другое - предвкушение и неожиданность. Как известно, журналистам к острым ощущениям не привыкать, поэтому меню, которое будет подаваться в ресторанах а ля карт с 5 апреля по 31 мая, протестировали именно журналистах из Финляндии, России и Эстонии.

Многие бывали в странах Азии и пробовали там местные хрустящие хитиновым покровом деликатесы. Но согласитесь, когда где-нибудь на улице Гонконга вам предлагают саранчу во фритюре - это одно, а тут: северная страна, официант в белых перчатках да и не очень дешево к тому же...

Как сказал руководитель по продажам и маркетингу компании Viking Line Кай Таколандер, даже внутри команды отношение к таким экзотическим блюдам разное. "Заставлять мы вас не будем, но попробовать - интересно", - добавил он.

Было интересно. И очень необычно. Со вкусом, кстати, все в порядке: и кузнечики, и мучные черви, и личинки жуков хрустят на зубах и напоминают то ли хорошо поджаренные шкварки, то ли пересушенное куриное мясо. У каждого свое вкусовое восприятие. Мешал вид насекомых. И если жареные кузнечики оказались похожими на шпроты, только с крылышками, то вид горсти мучных червей аппетиту не очень способствовал.

Кузнечика видно? Правда, похож, бедненький, на шпротинку? ФОТО: Вера Копти

Первым блюдом была рыбная закуска: сочетание подкопченого и немного подсоленного филе трески с нежной капустой уже небанально. Сметана, хрен, ферментированный фенхель, коричневое масло и жаренные во фритюре кузнечики. Вкусно, между прочим!

Зелененький он был и с мухами дружил... ФОТО: Вера Копти

Сложным по составу оказалось основное блюдо. Вырезку молодого барашка сопровождали: ассорти из грибов, хрустящий топинамбур, зеленый горошек, крем из козьего сыра и садовый кресс-салат.

Баранина с мучными червями. Каково? ФОТО: Вера Копти

Блюдо было щедро посыпано хорошо откормленными и не менее хорошо зажаренными мучными червями.

С этим блюдом повара немного дали маху. О прожарке не спросили, и мне досталось мясо даже не медиум минус, а практически rare. Говядина такой прожарки обычно идет на ура, но почти сырая баранина в окружении желтеньких червячков...

Лично у автора такое блюдо не вызвало большого восторга. Но соседи по столам уплетали баранину такой прожарки за обе щеки, закусывая симпатичными червячками. ФОТО: Вера Копти

В общем, мое мясо доела соседка по столу, обожающая как раз такую прожарку. Горстка червяков осталась печально лежать на тарелке.

Десерт. Смутила подача: обычно в таких чугунных кастрюльках подают очень горячие блюда. ФОТО: Вера Копти

На десерт подали миндальный тарт с клубникой, карамельным соусом, гранолой с кардамоном и личинками жука, которые хрустели и, так как их было довольно много, напоминали поджаренную гречку.

Россыпь личинок в десерте. ФОТО: Вера Копти

В руководстве ресторанами Viking Line не исключают появления блюд с насекомыми и в основном меню. Планируется, что на одном рейсе посетители ресторана будут съедать около килограмма насекомых.