Позорят страну: в Таиланде объяснили суть претензий к Насте Рыбке и Лесли

Власти королевства неоднократно заявляли, что недовольны имиджем страны и намерены его изменить. К примеру, на этой неделе генконсул Гамбии был вызван в МИД Таиланда после неосторожного заявления министра туризма и спорта этой страны, который назвал королевство «направлением для секс-туризма», сообщает ТАСС. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, комментируя ситуацию с Гамбией, отметил, что «хотел бы покончить» с неоднозначным имиджем страны.

По уточненной информации полиции, группа, задержанная 26 февраля, состояла из семерых россиян и троих белорусов (их имена и фамилии, написанные латиницей, по всей видимости, перечислены в конце письма Лесли и Рыбки из тюрьмы). Во вторник, 27 февраля, четверо россиян и двое граждан Белоруссии были отпущены под залог, но одновременно с этим их визы были аннулированы. Еще трое россиян и один гражданин Белоруссии не получили права выйти под залог и были отправлены в тюрьму Chon Buri.

В группе последних оказалась Настя Рыбка - уроженка Белоруссии, которая стала источником информации для расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией об отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски и зампреда правительства РФ Сергеяй Приходько. «Охотнице на олигархов» грозит в Таиланде тюремное заключение, сообщает Bangkok Post. Также ее могут депортировать в Белоруссию, считает адвокат Ванида Сайлохит, специализирующийся на экстрадиционном законодательстве. Он подчеркнул, что также есть вероятность экстрадиции Рыбки в третье государство - если оно пошлет соответствующий запрос.

По версии Насти Рыбки и ее секс-гуру Лесли, они заплатили залог и были отпущены, однако затем якобы из-за вмешательства ФСБ РФ их снова взяли под стражу. Гражданка Белоруссии и россиянин уверены, что их жизням грозит опасность, поэтому они попросили заступничества США. В обмен на помощь Рыбка пообещала в своем видеообращении в Instagram рассказать Вашингтону о вмешательстве России в выборы 2016 года: она утверждает, что может сообщить о связи российских депутатов с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, и самими американским президентом.