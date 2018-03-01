четверг, 1 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Здоровье
  • Грипп не отступает: в Эстонии еще сотни человек госпитализированы, двое скончались

Грипп не отступает: в Эстонии еще сотни человек госпитализированы, двое скончались

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Грипп пока и не думает отступать, число заболевших продолжает оставаться на высоком уровне, а на прошлой неделе погибли еще два человека, сообщает Postimees.

На прошлой неделе к врачам обратились 6620 человек с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, из которых почти 42 процент – дети. Число заболевших остается на том же уровне. Основная причина заболеваний – вирус гриппа: среди прочих вирусов он превышает 72 процента.

С октября из-за гриппа госпитализация потребовалась 623 пациентам, из которых 66 процентов составляют трудоспособные и пожилые люди. Из всех госпитализированных 287 человек поступили в больницу за последние три недели.  

В этом сезоне от осложнений умерли 23 человека в возрасте от 60 до 89 лет. Все были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний.

Сейчас и в Эстонии, и в Европе вообще распространяются три подтипа гриппа: подтип гриппа A (H1N1), грипп типа B и подтип гриппа A H3N2. По-прежнему доминирует вирус гриппа B. В среднем больше всего случаев заболеваний в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.

Обзор тяжелых случаев гриппа (необходимость в интенсивном лечении, случаи с летальным исходом) основывается на данных, предоставленных Клиникой Тартуского университета, Ида-Таллиннской центральной больницей, Ляэне-Таллиннской центральной больницей, Северо-эстонской региональной больницей, а также Нарвской, Вильяндиской и Пярнуской больницами.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ