Грипп не отступает: в Эстонии еще сотни человек госпитализированы, двое скончались

На прошлой неделе к врачам обратились 6620 человек с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, из которых почти 42 процент – дети. Число заболевших остается на том же уровне. Основная причина заболеваний – вирус гриппа: среди прочих вирусов он превышает 72 процента.

С октября из-за гриппа госпитализация потребовалась 623 пациентам, из которых 66 процентов составляют трудоспособные и пожилые люди. Из всех госпитализированных 287 человек поступили в больницу за последние три недели.

В этом сезоне от осложнений умерли 23 человека в возрасте от 60 до 89 лет. Все были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний.

Сейчас и в Эстонии, и в Европе вообще распространяются три подтипа гриппа: подтип гриппа A (H1N1), грипп типа B и подтип гриппа A H3N2. По-прежнему доминирует вирус гриппа B. В среднем больше всего случаев заболеваний в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.