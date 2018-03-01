Лауристин: Осиновский выехал на минное поле на белой лошади

- А если бы скандал с Рейнсалу возник не накануне дня рождения республики?

- Тогда, конечно, было бы другое дело. Конечно, абсолютно.

- Кого социал-демократы видят своим самым крупным конкурентом на выборах 2019 года?

В плане популизма – подъем EKRE за счет других партий, кроме Партии реформ, у которой есть свой попутный ветер, и дует он оттуда, где двигаются деньги: предпринимательство, экономика. Партия реформ, в определенном смысле, стала машиной по производству денег. И люди надеются, что денежная машина придет, и они от нее что-то получат. Партия реформ уже давно не является той либеральной партией, какой она была в начале, во времена Сийма Калласа.

В случае EKRE речь идет о том, что все эти люди в Эстонии, которые пребывают в эмоциональной фрустрации, нашли в них такой эмоциональный канал, на котором не нужно за что-то отвечать, ломать голову над тем, какую политику делать, достаточно того, что «мы против». И это всегда проще.

Тут есть очень интересный финский опыт с «Истинными финнами», когда они пришли как партия в правительство, оказалось, что политикой нужно заниматься несколько иначе, чем когда ты машешь кулаками на площади и жжешь факелы. Мы это почувствовали на опыте Народного фронта: это тот же пример Сависаара. То же самое сейчас делает Хельме. По сути, он превратил EKRE в новый Народный фронт. Но мы видели, что происходит, когда руководитель думает, что «я – тот, кто поднимет факел и поведет народ на борьбу за правильные вещи», а после приходится сидеть в каком-то министерском кресле и заниматься теми же сложными, непонятными «не понятыми» вещами. Я, возможно, хотела бы увидеть, что будет, если Партий реформ и EKRE создадут правительство вдвоем. Я бы советовала Кайе Каллас создать правительство с Мартом Хельме.

- И вы бы присоединились к ним?

- Нет, мы бы не присоединились. Но это могло бы хорошо отрезвить народ Эстонии.

- Каким взглядом вы смотрите на Эдгара Сависаара?

- Мне грустно, мне чрезвычайно грустно. Я смотрю на него печальным и сочувствующим взглядом. Тут ничего не поделать. По-человечески это очень печально. Это ужасно. Я бы пожелала ему другой старости.

- Кто выиграет выборы 2019 года, кто с кем пойдет?

- По нынешним рейтингам, выиграет Партия реформ, так кажется. И тут, конечно, Партии реформ нужно будет выбирать. Но за год результаты могут измениться, и я не знаю, как Кайа справится с ролью председателя.

Само по себе было бы очень мило, если бы она создала коалицию и EKRE. Либерализм Партии реформ повергся бы серьезным испытаниям, а с другой стороны, такому же испытанию подвергся бы консерватизм EKRE.

Но если Кайа Каллас на самом деле сможет вывести Партию реформ на ту же линию, которую она защищала в Брюсселе – политика и дигиреволюция 21 века, - и стала бы пропагандистом Европы, то ни Центристская партия, ни EKRE не смогли бы ей здесь противостоять, поскольку ни одна из них не может работать на этой линии. Если говорить о тройке ведущей э-Эстонию в первые ряды Европейского союза, то ее могли бы представлять руководимая Кайей Партия реформ, руководимые Осиновским соцдемы и Свободная партия. Есть, конечно, и другая возможность, если создать очень прагматичный дуэт Партии реформ и Центристской партии, о котором уже говорилось. Учитывая, что мы видим такое тут в Тарту.

Если выиграет Центристская партия, то ясно, что нынешняя коалиция продолжит вести Эстонию курсом благополучного северного общества, и тут IRL придется принимать решение, исходя из ее результата. Тогда явно появится возможность выбора и у Свободной партии. Но после выборов посмотрим, окажется Свободная партия внутри или снаружи. Если внутри, то она должна усилиться. А если снаружи, то снаружи.

- Каким будет результат соцдемов на предстоящих выборах?