Налогово-таможенный департамент вернет жителям Эстонии 71 млн евро

На основании 473 488 поданных деклараций 361 337 людям вернут в общей сложности 71 млн евро, сказал BNS пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Уку Тампере.

По словам Тампере, 12 302 человека должным будут доплатить 11,5 млн евро, а 99 876 лиц не должны ничего доплачивать и им не вернут переплаченный налог.

На данный момент на основании 288 665 деклараций вернули 61,8 млн евро.

Департамент приступил к возрату переплаченного подоходного налога в прошлую среду.

Департамент постепенно продолжит утверждать решения. В день департамент может принимать до 60 000 решений. К концу этой недели подоходный налог должны вернуть большинству людей, чьи декларации не нуждаются в дополнительной проверке.