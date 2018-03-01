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Налогово-таможенный департамент вернет жителям Эстонии 71 млн евро

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ФОТО: Scanpix

К утру четверга Налогово-таможенный департамент получил 473 488 деклараций, в соответствии с которыми он вернет 71 млн евро переплаченного подоходного налога.

На основании 473 488 поданных деклараций 361 337 людям вернут в общей сложности 71 млн евро, сказал BNS пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Уку Тампере.

По словам Тампере, 12 302 человека должным будут доплатить 11,5 млн евро, а 99 876 лиц не должны ничего доплачивать и им не вернут переплаченный налог.

На данный момент на основании 288 665 деклараций вернули 61,8 млн евро.

Департамент приступил к возрату переплаченного подоходного налога в прошлую среду.

Департамент постепенно продолжит утверждать решения. В день департамент может принимать до 60 000 решений. К концу этой недели подоходный налог должны вернуть большинству людей, чьи декларации не нуждаются в дополнительной проверке.

15 февраля департамент открыл возможность подачи налоговых деклараций. Срок подачи декларации 2 марта, возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию на бумаге, начнется 20 марта. Срок доплаты подоходного налога и возврата переплаченного налога 2 июля.

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