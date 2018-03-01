Олимпийские медалисты получили не те модели BMW, что были обещаны

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что призёры Олимпийских игр в Пхёнчхане получили в подарок не те автомобили, что были им обещаны. Обладателям золотой медали должны были подарить BMW X6, серебряной – X5, а бронзовой – X4.