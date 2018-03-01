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Олимпийские медалисты получили не те модели BMW, что были обещаны

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ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Из первоначально заявленных трех моделей BMW российские олимпийцы получили только две - Х5 и Х4.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что призёры Олимпийских игр в Пхёнчхане получили в подарок не те автомобили, что были им обещаны. Обладателям золотой медали должны были подарить BMW X6, серебряной – X5, а бронзовой – X4.

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — цитирует Горшкова «Интерфакс».

Обладательница золотой медали фигуристка Алина Загитова подтвердила, что получила модель X5. Евгения Медведева, завоевавшая серебро, сказала, что получила X4.

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