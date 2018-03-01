Олимпийские медалисты получили не те модели BMW, что были обещаны
1 марта 2018 г., 13:38
Из первоначально заявленных трех моделей BMW российские олимпийцы получили только две - Х5 и Х4.
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что призёры Олимпийских игр в Пхёнчхане получили в подарок не те автомобили, что были им обещаны. Обладателям золотой медали должны были подарить BMW X6, серебряной – X5, а бронзовой – X4.
«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — цитирует Горшкова «Интерфакс».
Обладательница золотой медали фигуристка Алина Загитова подтвердила, что получила модель X5. Евгения Медведева, завоевавшая серебро, сказала, что получила X4.