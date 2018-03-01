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Крушельницкий: моя бывшая не могла меня подставить в ситуации с допингом

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 из-за положительной допинг-пробы, заявил, что его бывшая девушка никак непричастна к попаданию мельдония в его организм.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что мельдоний Крушельницкому могла подсыпать его бывшая девушка.

"Это было настолько давно, что не стоит и вспоминать об этом. Она (бывшая девушка) никак не связана с допингом. Эта девушка не могла быть причастна к этой истории", - сказал Крушельницкий Р-Спорт.

Также Крушельницкий заявил, что первоначально принял новость о наличии мельдония в своей пробе за шутку. "Мои эмоции всем должны быть понятны. Шок в первую очередь. Сначала подумал, что это шутка. Никаких запрещенных препаратов по своей воле я не принимал".

Крушельницкий признался, что чувствует свою вину, что из-за его положительной допинг-пробы российские спортсмены не смогли пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады: "Это случилось со мной и моей командой, поэтому я чувствовал свою ответственность из-за того, что России не вернули флаг. Мы будем тренироваться. Эта история стала для нас большим шоком. Но мы собираемся работать и доказывать в следующем олимпийском цикле, что это была нелепая случайность. Не могу это ничем объяснить. Постараемся полностью реабилитироваться и показать еще более хороший керлинг", - заявил Крушельницкий.

Партнерша по дабл-миксту и супруга Крушельницкого, Анастасия Брызгалова заявила, что, возможно, в темной истории замешан кто-то и из находившися с россиянами на сборах представителей сборных Японии и США или же вторая российская пара:

"На сборе в Японии с нами тренировалась вторая российская пара, позже подъехала наша женская команда. Еще на том же катке тренировались американцы", - сказала Брызгалова журналистам.

"Я буду участвовать в чемпионате России в составе женской команды. Уже готовлюсь к нему. Дальнейшее будет зависеть от решения Всемирной федерации керлинга (WCF) - каким будет срок дисквалификации (Крушельницкого) и будет ли она вообще", - объяснила Брызгалова.

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