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Пособие для малооплачиваемых работников было проектом одного года

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Деньги.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

В прошлом около 100 000 жителей Эстонии, получавших маленькие зарплаты, во время подачи декларации о доходах могли одновременно написать ходатайство и получить компенсацию или пособие для малооплачиваемых работников. Многие такой возможностью воспользовались. А вот использовать ту же помощь государства в этом году уже невозможно.

В редакцию портала Rus.Postimees обратился Георгий, который задал весьма актуальный вопрос: «Сейчас Налоговый департамент начал возвращать переплаченный подоходный налог. И никто не говорит о пособии для лиц с низким доходом, которое давали в прошлом году.

В прошлом году вроде бы заявляли, что это пособие будут давать каждый год. Или это был политический ход нового правительства, и в этом году забыли все про это?

У меня мама получает минимальную зарплату. Она думала, что и в этом году дадут пособие. А оказалось, что в этом году это пособие отменили.

Не могли бы вы осветить эту тему и спросить у чиновников, почему это пособие больше не дают».

Этот вопрос мы переслали в Налогово-таможенный департамент и получили от руководителя пресс-службы Райнера Лауритса исчерпывающий ответ.

«Возврат подоходного налога людям с маленькими зарплатами действовал только в 2017 году. Начиная с 2018 года, вступили в силу поправки к Закону о подоходном налоге, которым освобожденный от налогов минимум в зависимости от годового дохода человека увеличился до 500 евро. Увеличение не облагаемого налогами минимума до 500 евро пришло на смену системе пособия для низкооплачиваемых работников, а потому в 2018 году его уже не выплачивают».

И можно было бы возмутиться тому, как лихо политики и чиновники ушли от обещания помогать малооплачиваемым работникам каждый год. Однако читаем пресс-сообщение Министерства финансов от 16 января 2017 года, которым сообщалось о том, что работники, получающие маленькие зарплаты, могут написать ходатайство и получить то самое пособие, о котором мы говорим. В частности, тогдашний министр финансов Свен Сестер сказал: «Возврат налога людям с низкими зарплатами – это первый шаг налоговой реформы. Если в этом году применяется возврат, то в 2018 году его заменит не облагаемый налогом минимум в 500 евро для тех, кто получает меньше средней зарплаты по стране. Общая ставка подоходного налога останется прежней – 20 процентов».

Таким образом, нельзя говорить о том, что прошлогодняя выплата пособия людям с маленькими зарплатами была политическим ходом нового правительства. Политики сразу предупредили, что это разовая акция, которая в 2018 году будет заменена полномасштабной налоговой реформой, призванной увеличить доходы именно людей, получающих маленькие зарплаты.

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