Самая сексуальная керлингистка из России отказалась менять партнера
1 марта 2018 г., 16:55
Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, выступающая в паре с супругом Александром Крушельницким, отказалась менять партнера на чемпионат мира. Об этом сообщает Р-Спорт.
«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой, больше нет», — сказала Брызгалова.
Крушельницкий сообщил, что они с Брызгаловой хотели бы поехать на Олимпийские игры-2022.