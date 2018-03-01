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Самая сексуальная керлингистка из России отказалась менять партнера

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ФОТО: JON OLAV NESVOLD/imago/Bildbyran

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, выступающая в паре с супругом Александром Крушельницким, отказалась менять партнера на чемпионат мира. Об этом сообщает Р-Спорт.

«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой, больше нет», — сказала Брызгалова.

Крушельницкий сообщил, что они с Брызгаловой хотели бы поехать на Олимпийские игры-2022.

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