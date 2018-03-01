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Судоходное сообщение с Хийумаа в ближайшее время не возобновится

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

С учетом прогноза уровня воды в море крайне вероятно, что работа линии Рохукюла-Хельтермаа в ближайшее время не возобновится, сообщила TS Laevad.

Согласно прогнозу на два предстоящих дня, представленному институтом морских систем Таллиннского технического университета, уровень воды в канале Рукки останется низким, поэтому судоходное сообщение на линии Рохукюла-Хельтермаа прервано до полудня в пятницу. Новое решение о работе линии TS Laevad примет ориентировочно в 14 часов в пятницу.

Компания TS Laevad обратилась к департаменту шоссейных дорог с просьбой найти варианты увеличить обслуживание других линий сообщения, чтобы люди могли путешествовать с Хийумаа на материка и с материка на Хийумаа, а остров можно было снабжать необходимыми продуктами.

Согласно прогнозам погоды, ситуация полностью нормализуется на следующей неделе, когда ветер сменит направление и отступит антициклон, который привел к снижению уровня воды.

TS Laevad рассчитывает на понимание и просит пассажиров следить за информацией, публикуемой на сайте praamid.ee и в Facebook. Если погодные условия и прогнозы изменятся в более благоприятном направлении, в текущем порядке будет принято решение об обслуживании рейсов.

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