Судоходное сообщение с Хийумаа в ближайшее время не возобновится

Согласно прогнозу на два предстоящих дня, представленному институтом морских систем Таллиннского технического университета, уровень воды в канале Рукки останется низким, поэтому судоходное сообщение на линии Рохукюла-Хельтермаа прервано до полудня в пятницу. Новое решение о работе линии TS Laevad примет ориентировочно в 14 часов в пятницу.

Компания TS Laevad обратилась к департаменту шоссейных дорог с просьбой найти варианты увеличить обслуживание других линий сообщения, чтобы люди могли путешествовать с Хийумаа на материка и с материка на Хийумаа, а остров можно было снабжать необходимыми продуктами.

Согласно прогнозам погоды, ситуация полностью нормализуется на следующей неделе, когда ветер сменит направление и отступит антициклон, который привел к снижению уровня воды.