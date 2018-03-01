В Германии изнасиловали и избили британскую студентку

По предварительным данным, групповое изнасилование произошло 22 февраля около 4:00 в многолюдном районе Пренцлауэр-Берг в центре Берлина, пишет Berliner Morgenpost. 18-летняя британка пришла в кальянную в сопровождении подруг. В какой-то момент туристка оказалась одна. В этот момент на нее и напали двое мужчин. Они заперлись с потерпевшей в одном из помещений и принудили ее к сексу, сообщает британская газета The Sun.

Иностранка пыталась сопротивляться и была жестоко избита. Девушка два дня пролежала в больнице, прежде чем смогла улететь 23 февраля на родину.

"Все шокированы произошедшим. Я надеюсь, что берлинские полицейские найдут и привлекут к ответственности этих зверей", - сказал анонимный собеседник из колледжа, в котором учится пострадавшая.

Отметим, что потерпевшая отправилась в Германию на экскурсию в составе большой группы учащихся и преподавателей. Главной их целью было ознакомление с новинками кинопроката на знаменитом Берлинале, который проходил с 15 по 25 февраля.

В поездке участвовали около 100 британских студентов. При этом неясно, разрешали ли учащимся посещать кальянную сопровождавшие их педагоги.