Под боком у Эстонии запущен новый ядерный реактор

Российская госкорпорация по атомной энергии «Росатом» отрапортовала: 6 февраля 2018 года реакторная установка нового сверхмощного энергоблока №1 поколения «3+» Ленинградской АЭС-2 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, что составляет менее одного процента.

Выход на минимально контролируемый уровень мощности означает, что в реакторе началась управляемая цепная реакция деления: аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность реактора. Это одна из завершающих операций на этапе так называемого физического пуска энергоблока, когда проводятся физические эксперименты.

Как сообщил «Росатом», после проведения физических экспериментов специалисты начнут подготовку к энергетическому пуску и опытно-промышленной эксплуатации. Во время этих заключительных этапов все оборудование энергоблока пройдет финальную проверку при работе на эксплуатационных параметрах, с выдачей электрической и тепловой энергии.

По действующему графику, начало опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока (всего запроектировано четыре) запланировано уже на эту весну. Его строительство по-соседству с первой ЛАЭС в городе Сосновый Бор Ленинградской области было начато десять лет назад - в 2008-м, а спустя еще два года начали строительство здания второго энергблока. Эксплуатация второго энергоблока начнется по плану в 2020 году.

На действующей ЛАЭС-1 в Сосновом Бору на берегу Финского залива эксплуатируются четыре энергоблока мощностью 1000 мегаватт каждый.

ЛАЭС-2 строится на площадке действующей Ленинградской АЭС-1. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ в феврале 2007 года. Как отмечает «Росатом», проект ЛАЭС-2 с водо-водяными энергетическими реакторами мощностью по 1200 МВт каждый отвечает всем современным международным требованиям по безопасности. В нем применены четыре активных независимых канала систем безопасности, дублирующие друг друга, а также комбинация пассивных систем безопасности, работа которых не зависит от человеческого фактора. В составе систем безопасности проекта - устройство локализации расплава, система пассивного отвода тепла из-под оболочки реактора и система пассивного отвода тепла от парогенераторов. Расчетный срок службы станции - 50 лет.

Посвященное вопросам атомной энергетики международное издание «Ядерный монитор» ранее писало, что российские экологические организации неоднократно критиковали этот проект, особенно учитывая, что энергоблок ВВЭР-1200, каких планируют построить в Сосновом Бору четыре, ранее не опробывался, из-за чего иногда называется экспериментальным. «Учитывая большое количество нарушений в работе организаций, проектирующих и изготавливающих оборудование для АЭС, возникают опасения в отношении качества нового блока, для которого Ростехнадзором была выдана лицензия».

Два года назад, в 2016 году, когда к запуску ЛАЭС-2 только готовились, руководитель общественной экологической организации из Соснового Бора Олег Бодров в интервью Postimees указывал на ряд рисков, сопутствующих возведению новой станции и непосредственно угрожающих также эстонской территории: «Если на Ленинградской АЭС случится авария, сравнимая с авариями на Чернобыльской АЭС или на Фукусиме, радиоактивное облако в течение двух часов распространится в радиусе ста километров».

Говоря о рисках, Бодров отмечал, что «Росатом» по сути и сам строит, и сам контролирует строительство АЭС. На фоне этого противоречия на этапе строительства случились несколько происшествий, не оставшихся незамеченными.

«Бетон, используемый при возведении защитного купола АЭС, должен быть одинаковой плотности, однако „Росатом“ скрывал тот факт, что используемый при строительстве первого блока ЛАЭС-2 бетон неоднороден», - отмечал и аналитик в сфере энергетики Андрес Мяэ.