Поездка по рельсам на электротакси закончилась столкновением со стеной дома

«Осмелюсь утверждать, что за всю зиму туда ни разу не заезжали снегоуборочные машины», - говорит таксист Osilia Takso Рауль Астель. По его словам, ему еще удалось выкарабкаться на машине с ледяных рельсов, а другим его коллегам пришлось хуже. «Одно такси влетело вчера в стену дома, другой водитель въехал на личной машине в распределительный щит», - рассказал он.

По словам Астеля, такая ситуация не только на улице Вене. «Чем дальше от центра, тем хуже: гололедица страшная. Я, конечно, понимаю, что начиная с определенной температуры нет смысла посыпать дорогу хлоридом, но есть ведь гранитная крошка», - говорит он, добавляя, что у него и самого есть опыт в дорожных работах.

Электротакси вышло из строя

Врезавшееся в стену единственное в Вильянди электротакси вышло из строя. По словам таксиста, ответственность за ДТП должен взять на себя либо город, либо фирма, обслуживающая дороги. «Кто-то из них должен по меньшей мере компенсировать нам не полученные зарплаты. Машина, конечно, застрахована, но то, что она теперь простаивает, не приносит никакой пользы ни клиентам, ни нам», - сказал он.

Улица Вене. ФОТО: Elmo Riig

По словам представителя Osilia Takso Андреса Тамма, максимально починка электротакси займет две недели.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть машину в строй. Ничего страшного нет, но ехать она пока не может», - сказал он.

На вопрос о том, какой ущерб это причинит таксофирме, Тамм ответил, что, поскольку основные их ресурсы находятся на Сааремаа, ситуация не критична. «Но если бы мы работали только в Вильянди и были бы начинающим предприятием, то пришлось бы очень трудно», - добавил Тамм.

Соответствует требованиям

По словам специалиста по дорогам из Департамента городского хозяйства Хейкки Теэару, условия на улице Вене соответствуют требованиям.

«Насчет того, что скользко, не могу ничего сказать, нужно измерить, насколько там скользко, но, вероятно, уровень все же соответствует требованиям. Это улица самого низкого класса, и там, так сказать, допустимая гололедица достаточно велика», - заявил он.

По словам Теэару, снегоуборочная машина этой зимой несомненно выезжала на улицу. «Точно нельзя сказать, что там не проводили никаких снегоуборочных работ», - заявил он, добавив, что при теперешней погоде машины полируют обледеневшую поверхность дороги, делая ее еще более скользкой, а «рельсы» есть и на других улицах. «Там, конечно, свои требования относительно того, насколько большими могут быть эти «рельсы». Совершенно ровно и не должно быть», - заявил он.