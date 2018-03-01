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Граждане Эстонии могут ходатайствовать о компенсации российских виз

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Виза. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Министр государственного управления Яак Ааб открыл прием ходатайств о компенсации российских виз на 2018 год, выделенные с этой целью 61 000 евро предназначены для выплаты людям, которые посещают родственников или их могилы на расположенных вблизи эстонской границы российских территориях.

«Близкие родственники — одно из главных богатств человека. То же можно сказать о памяти, которая осталась от них. Поэтому я считаю важным, чтобы у людей была возможность посещать своих родственников или их могилы даже если они находятся за границей, - сказал Ааб. - Схема поддержки виз во многом та же, что и в прошлые годы, но увеличилась сумма, выделенная на выплату компенсаций, и изменились сроки приема ходатайств».

Поскольку уездные управы в начале года прекратили деятельность, в дальнейшем ходатайства можно будет вместо Ида-Вируской уездной управы подавать Союзу местных самоуправлений Ида-Вирумаа, а вместо Выруской уездной управы — в Центр развития Вырумаа Võrumaa Arenduskeskus, который кроме того предоставляет и услугу визового координатора. Ходатайства принимаются, как и прежде, в помещениях бывших Йыхвиской и Выруской уездных управ.

Ходатайства о компенсациях за визы могут подавать все граждане Эстонии, место жительства которых согласно регистру народонаселения находится в Эстонии и которые хотят посетить проживающих на приграничных территориях родственников, супругов или места их захоронений в России. Приграничными территориями считаются Загривская волость Сланцевского района, Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волости, а также город Печеры и волости Круппская, Лавровская и Новоизборская Печорского района.

В этом году на основании документов компенсируют визы со сроком действия до ноября и декабря 2017 года и визы, срок действия которых частично или целиком переходит на 2018 год. Максимально компенсируется в 2018 года 70 евро на одного ходатая.

Для занесения в список получателей компенсации по визам ходатайство следует подавать до 31 октября 2018 года , а ходатайство на компенсацию оплаченных виз до 30 ноября.

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