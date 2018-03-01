В систему дорожных знаков с 1 марта внесли сотню изменений

В числе прочего учитывалось то, что эстонские знаки должны иметь максимально приближенное значение к значениям знаков в других странах, передает Rus.ERR.

С момента последнего обновления системы дорожных обозначений прошло семь лет, и за это время на дорогах Эстонии появился ряд знаков, следование указаниям которых до сих пор не было обязательным.

С 1 марта в числе прочих исполнение указаний электронных знаков с меняющейся информацией тоже стало обязательным.