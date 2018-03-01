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В систему дорожных знаков с 1 марта внесли сотню изменений

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Дорожные знаки.

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 1 марта в систему дорожных знаков внесли около сотни изменений, которые определили, какие знаки и дорожные обозначения используются в Эстонии и как должен в связи с этим себя вести водитель транспортного средства.

В числе прочего учитывалось то, что эстонские знаки должны иметь максимально приближенное значение к значениям знаков в других странах, передает Rus.ERR.

С момента последнего обновления системы дорожных обозначений прошло семь лет, и за это время на дорогах Эстонии появился ряд знаков, следование указаниям которых до сих пор не было обязательным.

С 1 марта в числе прочих исполнение указаний электронных знаков с меняющейся информацией тоже стало обязательным.

Подробнее об изменениях можно узнать на сайте riigiteataja.ee.

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