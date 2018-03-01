В систему дорожных знаков с 1 марта внесли сотню изменений
1 марта 2018 г., 16:31
С 1 марта в систему дорожных знаков внесли около сотни изменений, которые определили, какие знаки и дорожные обозначения используются в Эстонии и как должен в связи с этим себя вести водитель транспортного средства.
В числе прочего учитывалось то, что эстонские знаки должны иметь максимально приближенное значение к значениям знаков в других странах, передает Rus.ERR.
С момента последнего обновления системы дорожных обозначений прошло семь лет, и за это время на дорогах Эстонии появился ряд знаков, следование указаниям которых до сих пор не было обязательным.
С 1 марта в числе прочих исполнение указаний электронных знаков с меняющейся информацией тоже стало обязательным.
Подробнее об изменениях можно узнать на сайте riigiteataja.ee.