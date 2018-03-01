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Пассажир решил поменять рейс и сбежал из самолета через аварийную дверь

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Самолет British Airways.

ФОТО: EDDIE KEOGH/REUTERS

В Нью-Джерси пассажир авиакомпании United Airlines, летевший во Флориду, решил, что перепутал рейс, и выпрыгнул из аварийного выхода самолета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NBC New York.

По словам очевидцев, 25-летний американец Трой Фаттун начал кричать, что сел не на свой рейс, после чего покинул воздушное судно. «Пассажир открыл дверь аварийного выхода самолета и вышел из него, спустившись по надувному трапу», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании Мэгги Шмерин.

Фаттуна арестовали. Проверка показала, что ошибки с якобы перепутанным рейсом не было. Из-за инцидента вылет задержали более чем на 5 часов.

В январе пассажир рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу (Испания), гражданин Польши, покинул самолет в аэропорту назначения через аварийный люк. Высадка из воздушного судна затянулась, поляк выбрался на крыло самолета вместе с ручной кладью и сидел там, пока бортпроводники не убедили его вернуться в салон.

По словам одного из пассажиров, мужчина был астматиком, во время полета несколько раз пользовался ингалятором и попросил выпустить его во время очередного приступа, но получил отказ бортпроводников. В пресс-службе Ryanair заявили, что мужчина арестован испанскими властями, которые и рассмотрят инцидент, поскольку были нарушены нормы безопасности этой страны.

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